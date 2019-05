Bild: Johanna Siegemund/rbb

Brandenburger Kommunalwahlen - Neustart in Niedergörsdorf mit gemischten Gefühlen

29.05.19 | 16:58 Uhr

Nach der Kommunalwahl in Brandenburg steht Niedergörsdorf vor einem Neustart. Die meisten Mitglieder des Gemeindeparlaments wurden ausgetauscht, die AfD erreichte aus dem Stand ein zweistelliges Ergebnis. Die Gemeinde ist gespalten. Von Johanna Siegemund

Besonders der Niedersgörsdorfer Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) steht nach der Wahl die Ratlosigkeit über das Ergebnis ins Gesicht geschrieben. Man habe hier am Sonntagabend mit Schrecken die Zahlen niedergeschrieben, sei mit Schrecken ins Bett gegangen und habe sich gefragt, was sie jetzt erwarte.

Bürgermeisterin Doreen Boßdorf Bild: Johanna Siegemund/rbb

"Kein Niedergörsdorfer Phänomen"

Auf jeden Fall ein neuer Start. Nach 25 Jahren werden die meisten Gemeindevertreter und Vertreterinnen ausgewechselt. Das habe man sich auch gewünscht. Die Gemeinde wollte einen politischen Generationswechsel mit mehr Frauen und jüngeren Köpfen. Das sei auch gelungen, nur bei den zwei neuen Gemeindevertretern aus der AfD, da müsse man erst einmal abwarten. Schütze und Boßdorf formulieren das sehr diplomatisch. Sie glauben nicht, dass die Unzufriedenheit etwas mit Ihrer Arbeit zu tun haben könnte: “Es ist kein Niedergörsdorfer Phänomen, es ist ein bundesweites Phänomen“, sagt die Bürgermeisterin. “Es ist eine Unzufriedenheit mit der Bundes- und Landespolitik – und das ist jetzt die Rückkopplung.“

Hier tagt die Gemeindevertretung | Bild: Johanna Siegemund/rbb

Parallelwelten in Niedergörsdorf?

Frank Woitzik von der AfD sieht das anders. Eigentlich habe sich der selbstständige Kurierfahrer nie für Parteipolitik interessiert, aber das Gegengewicht habe gefehlt. Er klagt über die armen Rentner, die klauen gehen müssen, über die schlechten Straßenzustände und über die mangelnde Polizeipräsenz. Viele Leute wären auf ihn zugegangen, hätten das Gespräch mit ihm gesucht, als er sich zur Wahl gestellt hat. Er und Danny Gall, jetzt ebenfalls in der Gemeindevertretung, "wurden von allen angesprochen – egal von welcher Schicht.“ Sie hätten zugehört und die Leute wachgerüttelt. Die Bürger wären sehr sauer gewesen. Auch, was die "die neuen Gäste" angeht. Die sagen nämlich nichts, "wie in einer Parallelwelt". Weiter führt er diesen Punkt nicht aus. In der Gemeindevertretung will er in Zukunft das umsetzen, was geht – damit man wieder gut und gerne in Niedergörsdorf lebt. Seine Wähler hätten sich sehr über seinen Wahlerfolg gefreut, sagt Woitzik.

Max Göritz, Andrea Schütze und Doreen Boßdorf | Bild: Johanna Siegemund/rbb

Wenn sich ein ganzer Ortsteil mobilisiert

Die meisten Stimmen hat die AfD in Altes Lager, dem bewohnermäßig größten Ortsteil von Niedergörsdorf, bekommen. Fast ein Viertel der Stimmen ging hier an Gall und Woitzik. Den 22-jährigen Max Göritz (parteilos), der jetzt ebenfalls erstmals in die Gemeindevertretung gewählt wurde, wundert das nicht. Er ist Vorsitzender des frisch gegründeten Feuerwehrvereins Altes Lager und kennt seinen Ortsteil in- und auswendig.



In Altes Lager sind nur wenige Parteien sichtbar vertreten, besonders von der SPD und der Linken. Er habe die Kandidaten von der AfD häufig in Altes Lager angetroffen: "Die haben ihre Chance gesehen." Trotzdem hat Göritz mit 317 Stimmen die meisten Wähler in Altes Lager begeistern können. Mit gerade einmal 22 Jahren wurde der technische Zeichner in die Gemeindevertretung gewählt – als Einzelwahlvorschlag.

Hohe Wahlbeteiligung auch in Niedergörsdorf | Bild: Johanna Siegemund/rbb

Wahlbeteiligung hat sich verdreifacht

Ein Jahr lang hat er jede Sitzung in der Gemeinde mitverfolgt. "Mich hat gestört, dass viele nicht anwesend waren. Mindestens drei haben immer gefehlt und da dachte ich, das kann ich besser", sagt Göritz. Eigentlich wollte er erst in fünf Jahren kandidieren, aber er habe viel Unterstützung bekommen.



Boßdorf und Schütze glauben, dass besonders er und die die AfD einen Anteil daran gehabt haben, dass mehr Bewohner wählen gegangen sind. Besonders in Altes Lager zeigt sich das deutlich: Im Gegensatz zur Bürgermeisterwahl im vergangenen Jahr hat sich die Wahlbeteiligung verdreifacht. Trotzdem bleibt er erst einmal bescheiden über seinen Erfolg: "Erst, wenn ich in fünf Jahren wiedergewählt werde, dann habe ich was richtig gemacht."

So wählte Niedergörsdorf Kommunalwahl CDU: 4,0 % (354 Stimmen)

SPD: 26,8 % (2.378 Stimmen)

Die Linke: 16,6 % (1.471 Stimmen)

Grüne: 7,0 % (621 Stimmen)

AfD: 11,5 % (1.022 Stimmen)

Bürgergemeinschaft: 22,9 % (2.033 Stimmen)

EWV Max Göritz: 5,6 % (499 Stimmen)

Europawahl SPD: 22,3 %

CDU: 17,1 %

Die Linke: 11,8 %

AfD: 20,6 %

Grüne: 9,6 %

FDP: 3,1 %



Eine gespaltene Dorfstraße

Und wie reagieren die, die gewählt haben? Am Tag nach der Wahl trifft man nicht viele Niedergörsdorfer auf der langen Dorfstraße an. Die meisten, die trotz Regen auf der Straße sind, wollen auch gar nicht erst über die Wahl sprechen. Eine ältere Frau sagt, sie sei enttäuscht, aber ihre Meinung sei nicht so wichtig wie die der jüngeren Leute. Andere haben mit dem Ergebnis gerechnet – und sind zufrieden. Eine Frau am Fenster sagt, dass die Leute doch überall unzufrieden sind. Sie selbst fühle sich nicht mehr sicher: "Man kann doch abends nicht mehr raus, wir sind früher mit dem Fahrrad einkaufen gefahren über den Acker. Jetzt treiben die sich ja überall rum, das geht nicht." Mit "Die" sind die 238 Ausländer gemeint, die in der 6.200-Einwohnergemeinde leben. Zudem lebten Ende 2018 auch 46 Geflüchtete in einem Wohnverband in Niedergörsdorf. Das Wahlergebnis musste so kommen, sie kenne auch keinen, der eine andere Partei gewählt habe.

Grüne machten offenbar den lebendigsten Wahlkampf

Bis auf ihren Mann. Der nickt zwar zustimmend, aber er wusste einfach nicht, welche Partei er wählen soll. Die Altparteien hätten ihre Chance gehabt, die Linke könne sich nicht durchsetzen. Und außerdem könne man als Ossi auch nichts mit den Grünen anfangen. Trotzdem haben die Grünen auch in Niedergörsdorf mehr Stimmen erhalten.



Und was für die AfD-Befürworter und Mitglieder laut Woitzik "kaum zu fassen" ist, macht für Wahlleiterin Andrea Schütze doch Sinn: "Die haben sich Themen gegeben und sind sichtbar geworden in der letzten Zeit. Sie haben sich ehemalige Mülldeponien angeschaut oder illegale Müllablagerungen." Das hätten die Wähler honoriert. Es war ein besonderer Wahlkampf, meint Schütze: "Auf kommunaler Ebene hatten wir noch nie so viele Flyer und Äußerungen."

"Müssen alle an einem Strang ziehen"

Bei den Grünen bleibt es trotzdem nur bei dem einem Sitz in der Gemeindevertretung. Auch die CDU schrumpft auf einen Sitz, die Linke hat nur noch drei statt fünf Sitze, die Bürgergemeinschaft dafür vier statt drei Sitze. Zwischendrin werden dann die Neulinge AfD und Max Göritz sitzen, die alle erst einmal abwarten wollen, wie sich die Zusammenarbeit entwickelt. Auch im Gemeindehaus will man konstruktiv weiterarbeiten. Im Endeffekt arbeite man doch auf ein Ziel hin, sagt Bürgermeisterin Doreen Boßdorf: die Gemeinde weiterzubringen und das Leben hier lebenswert zu erhalten. Da müsse man an einem Strang ziehen, "egal aus welcher Partei, egal aus welcher Richtung", sagt sie.