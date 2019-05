Bild: dpa/Gregor Fischer

Offener Brief zu Lehrerverbeamtung - SPD-Abgeordnete werfen Kollatz Falschdarstellung vor

23.05.19 | 22:14

Mitglieder der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus werfen Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) in einem offenen Brief vor, die Kosten für die Lehrerverbeamtung in einem Papier von Ende März "irreführend" und sogar "falsch" dargestellt zu haben. Der Brief, der rbb|24 vorliegt, wurde von den Abgeordneten Reiner-Maria Fahlbusch, Andreas Volbracht und Sönke Harm Pörksen verfasst. Sie beziehen sich auf ein von Kollatz und Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) beim Parteitag der Berliner SPD am 30. März 2019 verteiltes Papier. Sie begründen ihren Schritt, mit dem Brief an die Öffentlichkeit zu gehen, damit, dass Kollatz sich einer offenen Auseinandersetzung zu dem Thema verweigere. Falsch sei etwa die Behauptung des Finanzsenators, dass durch die Rückkehr zur Verbeamtung von Lehrern nur kurzfristige Einsparungen entstünden. "Wir halten Ihnen seit mehr als zweieinhalb Jahren eine Berechnung vor, nach der Einsparungen für einen Zeitraum mehrerer Jahrzehnte mit einem zweistelligen Milliardenbetrag anfallen und dies auch noch auf Dauer, insbesondere wenn sie für eine Reduzierung der Verschuldung genutzt werden", schreiben die drei Abgeordneten.

Maximaler Satz statt Durchschnitt

Außerdem heißt es in dem Schreiben: "Grob irreführend ist Ihre Gegenüberstellung der Ruhegehaltsansprüche von Beamten und Tarifbeschäftigten." Aus dem von Kollatz vorgelegten Versorgungsbericht ergebe sich, dass verbeamtete Lehrkräfte in Berlin im Durchschnitt eine Versorgung von rund 60 Prozent erreichen. Die drei Abgeordneten werfen dem Justizsenator vor, statt dieser Zahl den maximalen Satz von 71,75 Prozent zu nutzen, der jedoch nur für eine Minderheit der Lehrkräfte relevant sei. Bei den Rentenansprüchen der Tarifbeschäftigten berücksichtige Kollatz dagegen die Leistungen der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) nicht, obwohl sie den Rentenanspruch um knapp die Hälfte erhöhen, heißt es in dem offenen Brief. "Ist es ganz abwegig zu vermuten, dass es Ihnen an dieser Stelle nicht um Sachaufklärung, sondern um die Bedienung von Vorurteilen ging, die im Zusammenhang mit diesem Thema eine große Rolle spielen?", so die drei SPD-Abgeordneten.

Nicht das wahre Ausmaß der Probleme