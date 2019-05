imago/Dirk Sattler Video: Abendshow | 02.05.2019 | Gespräch mit Florian Schmidt | Bild: imago/Dirk Sattler

Florian Schmidt im rbb - Bezirksstadtrat verteidigt Parklets in der Bergmannstraße

03.05.19 | 11:02

Autofahrer beschweren sich über fehlende Parkplätze, Anwohner über Trinkgelage - die Parklets in der Kreuzberger Bergmannstraße sind umstritten. Im rbb verteidigt der grüne Bezirksstadtrat Schmidt jedoch die Sitzmöbel - mit "mediterranen Gewohnheiten".



Der Bezirksstadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Grüne), hat die umstrittenen Parklets in der Bergmannstraße verteidigt. "Wir sind in einer kalten, zentraleuropäischen Stadt dabei, die mediterranen Gewohnheiten zu übernehmen und zwar, sich in der Straße viel aufzuhalten", sagte Schmidt am Donnerstagabend im rbb. Bei den Parklets gehe es auch um Flächengerechtigkeit, sagte Schmidt in der Abendshow. "Wir verbreitern immer mehr den Raum für die Menschen, die laufen, die Fahrradfahren, die sich gesund bewegen. Was wir reduzieren wollen, ist der Autoverkehr."

Bezirksstadtrat Schmidt in der Abendshow | Bild: rbb

Schmidt setzte sich über BVV-Beschluss hinweg - "lokale Demokratie"

In Kreuzberg gibt es viel Kritik an den im Oktober 2018 aufgestellten Parklets mit ihren "Kombinationen aus Liege- und Sitzmöglichkeiten, die zum Verweilen einladen" (Senatswerbung). Radfahrer beklagten, auf der verengten Straße von Lastwagen bedrängt zu werden. Autofahrer beschwerten sich über fehlende Parkplätze, Anwohner zeigten sich von Trinkgelagen in den Parklets genervt. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) beschloss Ende Januar, die Testphase bereits Ende Juli zu beenden. Diesen Beschluss hatte Schmidt jedoch nicht umgesetzt, setzte sich also darüber hinweg. Er begründete dies im rbb mit den Worten: "Das ist auch manchmal lokale Demokratie". Es sei in dem Antrag zur Beendigung der Testphase um eine Lösung für das Bergmannstraßenfest gegangen, fügte er hinzu. Dieses konnte aufgrund der Parklets nicht mehr in der Bergmannstraße stattfinden und stand auf der Kippe. Laut den Veranstaltern ist es nun auf die Kreuzbergstraße verlegt und in "Kreuzberg-Festival" umbenannnt worden.

Autofreie Innenstadt? Schmidt ruderte eine Stück zurück

In dem Interview mit der Abendshow verteidigte Schmidt zudem seine kürzlich im "Bild"-Interview vorgebrachte Forderung: "Ich fände es gut, wenn alle Autos aus der Innenstadt verschwinden, die nicht notwendig sind." Notwendig seien Autos, so Schmidt wörtlich, nur für "Lieferdienste, besondere Dienstleister, behinderte oder körperlich eingeschränkte Menschen und manche besonders große Familien". Schmidt ruderte nun im rbb ein Stück zurück. Das Auto wolle er nicht abschaffen, sagte er. Es gehe vielmehr um die gerechte Verteilung des öffentlichen Raumes in Berlin. Wenn man geschützte Radfahrstreifen etwa an der Hasenheide haben wolle, dann müsse man eine Autospur wegnehmen. Es gehe um verschiedene politische Ebenen: den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ebenso wie die Angebote der alternativen und vernetzten Mobilität, so Schmidt.

Schmidt: Punkte kosteten nicht 140.000 Euro

Schmidt wies darüber hinaus Berichte zurück, wonach grüne Punkte auf der Fahrbahn in der Bergmannstraße 140.000 Euro gekostet haben. Die Markierung der gesamten Straße sei so teuer gewesen. Die grünen Punkte hätten daran nur einen geringen Anteil. Wieviel die Punkte genau gekostet haben, ermittele man gerade, so Schmidt weiter. An Ostern hatte der Bezirk grüne Punkte auf die Fahrbahn der Bergmannstraße malen lassen. Sie sollen den Angaben zufolge "allen Verkehrsteilnehmer*innen signalisieren, dass sie sich in einer verkehrsberuhigten Zone befinden", begründete der Bezirk. Die Tempo-20-Verkehrsschilder nehme niemand wahr. "Im Planungsbüro sitzen Menschen, die kiffen den ganzen Tag und freuen sich darüber, was sie uns hier wieder antun", kommentierte ein Anwohner im rbb.