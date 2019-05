Doch bei der Frage, wie viele Strafverfahren mit links- oder rechtsextremem Bezug es gegen Berliner Polizistinnen in den vergangenen Jahren gab, muss die Senatsinnenverwaltung leider passen. Gefragt hatten die Grünen-Abgeordneten June Tomiak und Benedict Lux. Obwohl die Polizei, wie beide betonen, ein "Garant für Freiheit, Sicherheit und Ordnung" in unserer Stadt sei, gibt es keine Erfassung extremistischer Verdachtsfälle in den Reihen der Ordnungshüter. Dringend notwendig sei das angesichts der bekannt gewordenen Fälle in den vergangenen Jahren, die immer wieder nur über die Medien bekannt geworden seien. Ein eigenes Lagebild der Polizei über die Entwicklung von verfassungsfeindlichen Vorkommnissen in ihren Reihen sei allein schon aus präventiven Gründen notwendig, so die beiden Grünen in einer Stellungnahme, die der Redaktion rbb24-Recherche vorliegt.