Das Präsidium des Potsdamer Landtags hat am Freitag in einer Sondersitzung einen Ordnungsruf gegen AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz unterstützt.



Kalbitz hatte das frühere AfD-Mitglied Steffen Königer am Donnerstag bei einer Rede als "Dead Man Walking" bezeichnet. So werden zum Tode verurteilte in US-Gefängnissen zur Hinrichtung gerufen. Landtags-Vizepräsident Dieter Dombrowski (CDU) rief Kalbitz daraufhin zur Ordnung.