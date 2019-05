In Brandenburg sterben nach Angaben des Gesundheitsministeriums jedes Jahr durchschnittlich 1.120 Männer und 500 Frauen an Lungenkrebs. Davon seien rund 1.300 Todesfälle auf das Rauchen zurückzuführen, hieß es am Donnerstag aus dem Ministerium.

Anlässlich des Weltnichtrauchertags am Freitag rief Ressortchefin Susanna Karawanskij (Linke) Raucherinnen und Raucher auf, auf Tabakkonsum zu verzichten. "Sich von einer Sucht zu befreien bedeutet Stress", räumte sie ein. Dennoch lohne sich der Schritt aus gesundheitlichen Gründen. Zudem erlebe man ohne Rauch "ein ganz neues Gefühl von Fitness und körperlichem Wohlempfinden", so die Gesundheitsministerin.