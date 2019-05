dpa/Sebastian Gollnow Audio: Inforadio | 16.05.2019 | Ulf Morling | Bild: dpa/Sebastian Gollnow

Prozess mit Amri-Bezug in Berlin gestartet - 31-jähriger Islamist wegen Sprengstoffanschlags angeklagt

16.05.19 | 12:31 Uhr

Der 31-jährige Islamist Magomed-Ali C. hat sich zum Prozessauftakt am Donnerstag nicht geäußert. Der Vorwurf: Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags, möglicherweise am Berliner Gesundbrunnen-Center, angeblich unterstützt vom Attentäter Amri.

Der Prozess gegen einen 31-jährigen Islamisten wegen Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags in Deutschland, hat am Donnerstagvormittag vor dem Berliner Kammergericht begonnen. Zum Auftakt des Prozesses vor einem Staatsschutzsenat des Gerichts verweigerte der Angeklagte die Aussage. "Er wird sich durch Schweigen verteidigen", sagte sein Anwalt Tarig Elobied. Nach nur rund einer Stunde Verhandlung erklärte der Anwalt am Rande, bei der Beweislage müsse der 31-Jährige freigesprochen werden. Der Angeklagte aus der russischen Teilrepublik Dagestan, Magomed-Ali C., soll in seiner Berliner Wohnung eine erhebliche Menge des gefährlichen Sprengstoffs TATP gelagert haben. Damit sollte laut Anklage ein Sprengsatz gebaut und zeitnah gezündet werden, um möglichst viele Menschen zu töten. Als mögliches Anschlagsziel sei das Berliner Gesundbrunnen-Center in den Blick genommen worden.

Anklage: Auch Amri beteiligt

Die Bundesanwaltschaft geht in ihrer Anklage davon aus, dass an den Planungen ab dem Sommer 2015 auch ein derzeit in Frankreich inhaftierter Islamist und der spätere Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, beteiligt waren. Amri soll sich Anfang Oktober 2016 dem Plan angeschlossen haben.

Die Vorbereitungen seien jedoch durch die Polizei gestört und dann aus Angst vor Entdeckung Ende Oktober 2016 abgebrochen worden, hieß es. Der laut Bundesanwaltschaft hergestellte oder besorgte Sprengstoff wurde bis heute nicht gefunden.

Wie Amri in Fussilet-Moschee

Magomed-Ali C. besuchte nach Angaben der Bundesanwaltschaft die inzwischen verbotene Berliner Fussilet-Moschee, in deren Umfeld er seine radikal-islamistische Gesinnung geschärft habe. Dort verkehrte auch Amri. Der Tunesier Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gesteuert. Elf Menschen starben, Dutzende wurden verletzt. Außerdem tötete Amri den Lastwagenfahrer. Er selbst wurde auf der Flucht in Italien erschossen.

40 Prozesstage angesetzt

Im März hatte die Bundesanwaltschaft Anklage gegen Magomed-Ali C. erhoben. Im August 2018 war er festgenommen worden. Derzeit sind 40 Prozesstage geplant.