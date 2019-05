Drei Wochen vor der Europawahl haben am Sonntag in Berlin mehrere Hundert Menschen für den europäischen Gedanken demonstriert. Die Veranstalter von "Pulse of Europe" sprachen von 700 bis 1.000 Teilnehmern bei einer Kundgebung auf dem Gendarmenmarkt im Zentrum der Hauptstadt. Redner waren die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, Johannes Vogel vom Berliner Naturkundemuseum und Daniela Schadt, die Frau des früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck.

Nach Veranstalterangaben war es die erste von drei geplanten Veranstaltungen in Potsdam vor der Europawahl. Neben der SPD-Kandidatin für die Europawahl, Maja Wallstein, sprachen die Intendantin des Hans-Otto-Theaters, Bettina Jahnke, sowie die Präsidentin der Film-Hochschule Babelsberg, Susanne Stürmer, zu den Teilnehmern. Am kommenden Sonntag soll es einen Fahrradkorso durch die Potsdamer Innenstadt geben, eine Woche später dann ein Singen der Europa-Hymne auf der Glienicker Brücke.

"Pulse of Europe" war 2016 in Frankfurt am Main aus der Taufe gehoben worden. Die überparteiliche Bürgerinitiative will den europäischen Gedanken wieder sichtbar und hörbar machen und rechtspopulistischen und nationalistischen Strömungen etwas entgegensetzen. Die Initiative finanziert sich aus Spendengeldern.