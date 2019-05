Rettungsschiff "Sea-Watch 3" in Italien beschlagnahmt

Gerettete Flüchtlinge durften an Land

Die italienischen Behörden haben das deutsche Rettungsschiff "Sea-Watch 3" beschlagnahmt. Alle 47 an Bord verbliebenen Flüchtlinge wurden an Land gelassen, wie der italienische Rundfunk am Montag berichtet.

Das Schiff der Berliner Flüchtlingshilfeorganisation wurde auf Anweisung der lokalen Staatsanwaltschaft nach Licata auf Sizilien gebracht, nachdem die Flüchtlinge in Lampedusa an Land gegangen waren. Die Menschen hätten die "Sea-Wacht 3" verlassen müssen, damit die italienischen Behörden kontrollieren können, ob der Kapitän gegen das Gesetz verstoßen habe, hieß es von der Staatsanwaltschaft.