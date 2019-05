Ähnlich sieht das die "Interessengemeinschaft Eigentümer in der Rummelsburger Bucht", kurz IG Rummelsburger Bucht, ein Zusammenschluss von Investoren und Grundstückseigentümern. Zu den zwölf Mitgliedern gehört die städtische Wohnungsbaugesellschaft Howoge, zwei Tochterunternehmen der Immobilienfirma Streletzki sowie Coral World Berlin, die mit ihren Plänen für ein großes Aquarium selbst auf wenig Gegenliebe bei den Anwohnern stoßen. Mit einem Ankerverbot würde es keine Regelverstöße mehr auf dem Wasser geben, sagt Sprecher Ottfried Franke. Denn oftmals werde länger geankert, als erlaubt, illegal an Sundwänden oder flachen Uferbereichen festgemacht, die Ver- und Entsorgung der Boote sei ungenügend. "Die Wasserpolizei hat gar nicht die Kapazitäten, dauerhaft zu kontrollieren, ob dort alle Regeln eingehalten werden", sagt er. Außerdem müsse verhindert werden, dass belastete Sedimente in der Bucht aufgewirbelt würden.

Sollte es dennoch ein Ankerverbot in der Rummelsburger Bucht geben, würden sich die Schifffahrtsämter einen Schuss vor den eigenen Bug geben, so Schulze. "Wenn diese extrem bunte Mischung an Booten hier verdrängt wird, dann tauchen sie eben an anderen Orten wieder auf." Und zwar in jedem Fall näher an der Fahrrinne, etwa am Treptower Park, wo es in der Vergangenheit bereits zu Spannungen zwischen Hausbootbewohnern und Ausflugsschiffen kam.



Dass es durchaus Probleme gibt, räumt Schulze ein. Die bestehenden Verordnungen und Gesetze reichten aber bereits aus, um gegen Vermüllung oder Ruhestörungen vorzugehen. Sie müssten eben nur angewandt werden. Die Vorwürfe der Senatsverwaltung hält er zudem für vorgeschoben. Dönertüten, Bierdosen - ein Großteil des Mülls werde vom Ufer aus ins Wasser geschmissen und nicht umgekehrt. Das werde jedem klar, der sich an einer der Reinigungsaktionen beteiligt, die Spreepublik regelmäßig durchführt - und bei die Gruppe von der Stadt unterstützt wird.



Um das belastete Westufer zu sanieren, müsse außerdem nur ein zweitweises Verbot ausgewiesen werden, dann könne man loslegen. "Stattdessen wird immer wieder der Presse gesagt: 'Wir können nicht arbeiten, weil Leute da sind'. Es wurde den Leuten aber kein einziges Mal gesagt: 'Ihr könnt da jetzt nicht ankern'."

Dass ein Plan fehlt, um die kontaminierten Areale zu sanieren, bestätigt auch Ottfried Franke von der "Interessengemeinschaft Eigentümer in der Rummelsburger Bucht". Berlin müsse sich da mit dem Bund etwas überlegen, sagt er. "So kann es nicht weitergehen, es weiß ja niemand, welche Folgen diese Gifte für den Menschen haben könnten."