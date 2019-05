Radfahrer Berlin Dienstag, 07.05.2019 | 12:46 Uhr

Bitte auch nicht auf Radwegen. Die meisten können damit nicht umgehen oder fahren damit, wie mit einem Spielzeug z.B. Slalom. Wer es nicht glaubt, einfach mal auf dem Tempelhofer Feld beobachten. Etwas gefährlicher als Beobachten ist der Selbstversuch in dem Bereich am Eingang zum Tempelhofer Feld, wo diese Geräte verliehen werden, sich mit dem Fahrrad in diesen Spiel"verkehr" einzuordnen. Besonders lustig wird es auf den Radwegen dann nachts, wenn die Dinger - wie im Bild oben - ohne Beleuchtung gefahren werden.