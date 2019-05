dpa/Jörg Carstensen Audio: Inforadio | 20.05.2019 | Kirsten Buchmann | Bild: dpa/Jörg Carstensen

Kostenloses Schulessen in Berlin - Mittagessen im Schichtsystem

20.05.19 | 14:59 Uhr

An Berliner Grundschulen wird wohl bald in mehreren Durchgängen gegessen. Denn von August an ist das Schulessen kostenlos, und die Bezirke rechnen mit deutlich mehr Essensgästen. Das könnte die Schultage länger machen. Von Ansgar Hocke und Kirsten Buchmann

Anfang August könnte es voll werden in Berliner Schulmensen – denn dann beginnt das neue Schuljahr und das Mittagsessen an den Grundschulen und an den 5. und 6. Klassen der Gymnasien wird kostenlos. Derzeit kann allerdings kein Bezirk die Frage beantworten, wie viele Schüler genau zusätzlich die Schulspeisung in Anspruch nehmen - und auch ein genauer Überblick darüber, welche Baumaßnahmen erforderlich sind, fehlt derzeit noch.

Es wird deutlich mehr Platz gebraucht

Eins zeichnet sich aber bereits ab: Alle Bezirke rechnen mit erheblich mehr Platzbedarf – und dieser Platz ist in den vielen Fällen nicht da. Zu kleine Mensen und fehlende Kapazitäten in den Küchen erfordern Um- und Neubauten. Die Umsetzung bis zum Schuljahresbeginn am 5. August wird zumindest nicht einfach. Trotzdem wollen alle Bezirke die Versorgung sicherstellen. Und: Alle Bezirke bestätigen auf Anfrage, dass zusätzliche Essensdurchgänge erforderlich sein werden, um die Schulspeisung zu garantieren. Damit wird sich der Unterricht voraussichtlich in den Nachmittag hinein verschieben.

Mammutaufgabe für die Bezirke

Für die Bezirke ist es eine Mammutaufgabe oder wie es der Pankower Stadtrat Torsten Kühne (CDU) gegenüber rbb 24 Recherche formuliert: "eine schulorganisatorische, administrative und bauliche Herausforderung". Kühne rechnet damit, dass fast alle der über 20.000 Grundschüler in Pankow das beitragsfreie Mittagsessen in Anspruch nehmen, jedenfalls bereite man sich darauf vor. Behelfslösungen seien erforderlich, zum Beispiel das Aufstellen von Containern, um das Platzproblem zu lösen. An über 40 Grundschulen soll das Essen zwischen 11 und 14 Uhr gestaffelt in bis zu fünf Durchgängen ausgeteilt werden.

In manchen Schulen wird es "ruckeln"

Es gebe Schulen, so wird in der Senatsverwaltung auf Nachfrage eingeräumt, für die die Umsetzung schwierig ist, und bei denen es anfänglich "ruckeln" wird. Die Bezirke haben für die Umsetzung der Maßnahmen fünf Millionen Euro zusätzlich erhalten. Im Bezirk Mitte geht der zuständige Schulrat Carsten Spallek von 4.600 zusätzlichen Essen aus. An manchen Schulen bedeutet das, die Schüler werden in bis zu acht Durchgängen verköstigt. Es soll zwar Übergangslösungen geben, auf Dauer seien jedoch "umfangreiche Baumaßnahmen" erforderlich. Das gilt auch für Reinickendorf. Dort sind an insgesamt 30 Grundschulen Erweiterungen und Umbauten geplant. An sechs Schulen kann ohne kurzfristige Maßnahmen das Angebot nicht umgesetzt werden.

Der Schulalltag verändert sich

Die Schulen stehen auch vor einem organisatorischen und personellen Problem. Um das Essen in mehreren Gängen anbieten zu können, müssen häufig die Pausenzeiten geändert werden. In Friedrichshain-Kreuzberg werden derzeit täglich 10.000 Essen ausgegeben. Im neuen Schuljahr werden es wahrscheinlich 4.000 mehr sein. Derzeit sucht die Verwaltung im Umfeld der Schulen nach passenden Räumen, die angemietet werden können. Wie hoch die Kosten sind, ist derzeit noch unklar. In Treptow-Köpenick lautet die Prognose: 150.000 Portionen statt 142.000. "Die Raumkapazitäten stoßen allgemein an ihre Grenzen", erklärt die zuständige Schulstadträtin Cornelia Flader. Das gleiche Bild bietet sich in Tempelhof-Schöneberg: Hier haben sechs Schulen derzeit Schwierigkeiten, das neue Angebot umzusetzen, so Bildungsstadtrat Oliver Schworck.

Auch in Marzahn wird es mehrere Durchgänge geben

Auch wenn die Schulen im Ostteil der Stadt generell besser ausgestattet sind: An den Grundschulen in Marzahn-Hellersdorf werden zwischen zwei und fünf Essensdurchgänge zum Normalfall werden. Der Bezirk plant für die Zukunft größere Investitionen für Bauvorhaben, um das Raumproblem zu lösen. In Zehlendorf -Steglitz mit seinen 31 Grundschulen fühlt man sich vom Senat alleingelassen. Bezirksstadtrat Frank Mückisch beklagt fehlende Räume und zu wenig Personal, um die Essensausgabe zu betreuen. In Neukölln reichen die Mensenplätze bereits heute nicht aus. Die Schüler werden sich auch hier auf bis zu sieben Durchgänge einstellen müssen, in sechs Schulen sind Umbaumaßnahmen notwendig. In Charlottenburg- Wilmersdorf gibt es an sieben Standorten ernsthafte Probleme.

Kritik von der Gewerkschaft

Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Doreen Siebernik, warnt inzwischen vor personellen Engpässen. Wenn die Kinder zukünftig in mehreren Durchgängen essen, müssten die Schulen die Pausenzeiten entsprechend verlängern. Das bedeute für Lehrer einen späteren Beginn ihrer fünften Unterrichtsstunde und damit auch einen späteren Schulschluss. Siebernik fordert, für Lehrer dürfe es nicht zu Mehrbelastungen kommen. In den Schulen fehle es zudem an Arbeitsplätzen, damit die Lehrer die verlängerte Pausenzeit gegebenenfalls für Elterngespräche oder Korrekturarbeiten nutzen können. Aus der Senatsschulverwaltung heißt es dazu, dass sich die Schultage nicht verlängern werden, auch wenn in mehreren Durchgängen gegessen werden muss.

