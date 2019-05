Mit der Forderung nach substanziellen Verbesserungen der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze ist am Samstag in Berlin die Konferenz der Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zu Ende gegangen. Der vorliegende Entwurf der Bundesregierung zur Novellierung der Unrechtsbereinigungsgesetze müsse überarbeitet werden, heißt es in einer Pressemitteilung der sechs Landesbeauftragten und der Bundesstiftung Aufarbeitung.

Ausdrücklich wird darin die geplante Entfristung der Gesetze über dieses Jahresende hinaus begrüßt. Damit könnten Betroffene auch nach 2019 noch Anträge auf Rehabilitierung stellen. Auch das Anliegen, die Rehabilitierung ehemaliger Heimkinder zu erleichtern, gehe "in die richtige Richtung". "Doch die dafür vorgeschlagenen Lösungen sind nicht ausreichend", heißt es.

Um Gerechtigkeitslücken zu schließen, müssten weitere Opfergruppen berücksichtigt werden wie beispielsweise verfolgte Schülerinnen und Schüler. Dringend notwendig seien auch Erleichterungen bei der Anerkennung von gesundheitlichen Schäden, die durch politische Verfolgung in der DDR verursacht wurden.