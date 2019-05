Ab Juli in Berlin

Das in Berlin geplante Modellprojekt zum solidarischen Grundeinkommen kann wie geplant am 1. Juli starten. Die rot-rot-grüne Koalition sei sich einig, die nötigen Gelder freizugeben, hieß es am Mittwoch übereinstimmend aus den Fraktionen von SPD, Linke und Grünen. Das sollte im Tagesverlauf im Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses geschehen.

Bei einer Sitzung vor zwei Wochen war das Vorhaben noch vertagt worden, weil neben der Opposition auch Vertreter der Koalition noch offene Fragen sahen. Daraufhin war spekuliert worden, ob das vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) initiierte Projekt womöglich ausgebremst wird.