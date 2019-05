Nein, nein, nein: Auf ihrem Parteitag in Potsdam hat die Brandenburger SPD ihr Programm für die Landtagswahl beschlossen - und am Samstag jede Menge Anträge abgelehnt. Ja sagten die Delegierten dagegen zu Ministerpräsident Dietmar Woidke als Spitzenkandidat.

Wahlprogramm? Das reicht Dietmar Woidke nicht. "Das Regierungsprogramm für die nächsten fünf Jahre", so nannte der Brandenburger SPD-Chef und Ministerpräsident das Programm, das am Samstag auf dem Landesparteitag in Potsdam beschlossen wurde. Seit 2009 gibt es in Brandenburg eine rot-rote Koalition von Sozialdemokraten und Linkspartei - und Woidke gibt sich überzeugt, dass es auch nach der Landtagswahl am 1. September so bleiben wird.

Ein Blick auf den aktuellen BrandenburgTrend von April zeigt aber: Das ist nicht so sicher. Nach der Umfrage käme die SPD nur auf 22 Prozent, die Linke auf 16 Prozent - das sind die beiden niedrigsten Umfragewerte für SPD und Linke, die der BrandenburgTrend jemals ermittelt hat.