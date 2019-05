Wirbel um Fall in Berlin-Lichtenberg

Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen: Einem Studenten war das Wohngeld gekürzt worden, weil er Essen von der Berliner Tafel bekommt. Nun aber sind Details bekannt geworden, die das Geschehen in einem anderen Licht erscheinen lassen. Von Oliver Soos

Als der Student seinen Wohngeld-Antrag im Sommer 2018 stellte, gab er einen 450-Euro-Job an - zu wenig, um Wohngeld zu bekommen. In dem Antrag hatte er auch erwähnt, ehrenamtlich für die Tafel zu arbeiten und von dort Lebensmittel zu beziehen. Bei der Wohngeldstelle wurden nun 240 Euro Sachbezüge zu seinem Einkommen addiert. Die zuständige Lichtenberger Familien- und Jugendstadträtin Katrin Framke (parteilos, für Die Linke) wollte sich noch nicht zu den Details äußern, sie teilte lediglich der "taz" mit , dass die Aussage "Amt kürzt Wohngeld" völlig falsch sei. Im Gegenteil: Das Amt habe dem Studenten etwas Gutes tun wollen, ihm helfen wollen, dass er überhaupt Wohngeld bekommen kann.

Als er den Mitarbeitern der Berliner Tafel davon erzählte, setzte diese eine Pressemitteilung auf: "Berliner Bezirksamt berechnet Lebensmittel als Einkommen und kürzt Sozialleistungen." Das kleine, aber sehr wichtige Detail, dass der Student ohne die Essens-Berechnung keine Berechtigung für Wohngeld bekommen hätte, ging dabei unter - auch in der Medienberichterstattung.

In der Berichterstattung und in der öffentlichen Wahrnehmung ist dann einiges durcheinandergeraten. Auch der rbb hatte berichtet . Der Student hatte sich eigentlich nur darüber aufgeregt, dass er nicht den vollen Wohngeldsatz von 190 Euro bekommen hat, sondern nur 90 Euro.

Bezirksstadträtin Framke sagte dem rbb, dass sie es gut fände, wenn juristisch geprüft wird, ob Essen von der Tafel grundsätzlich zum Einkommen angerechnet werden darf. Diese juristische Prüfung hat der Bezirksbürgermeister Michael Grunst dann veranlasst. Offenbar lief aber auch hier etwas in der Kommunikation schief, denn Grunst regte sich darüber auf, dass dem Studenten "jeder Bissen von der Tafel vorgerechnet" werde. Ebenso wie Wohnsenatorin Katrin Lompscher, die es "befremdlich" fand, was in Lichtenberg abgelaufen war - zwei Politiker der Linkspartei kritisierten eine von der Linken aufgestellte Stadträtin, ohne offenbar denselben Wissensstand zu haben.

Der Fall wird nun vom Bezirk juristisch überprüft, in der kommenden Woche soll es ein öffentliches Statement geben.

Der Student teilte dem rbb derweil mit, dass das Wohngeld aktuell für ihn nicht mehr relevant ist. Er hat einen zweiten Job gefunden und verdient jetzt über 900 Euro.