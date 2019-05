Hintergrund ist eine 79-seitige Abhandlung, in der er der Sozialdemokratin in teils derben Worten falsche oder geschönte Angaben in ihrer veröffentlichten Vita zu Ausbildung und einzelnen beruflichen Stationen vorwirft.

Der Strafprozess um den Rechtsstreit zwischen Berlins Senatssprecherin Claudia Sünder und dem Buchautoren Hanjo Lehmann beginnt am Dienstag (11 Uhr) am Berliner Amtsgericht. Lehmann muss sich wegen Verdachts auf Beleidigung und übler Nachrede verantworten.

In dem sogenannten Dossier, das der 73-Jährige im Juni 2018 an eine Vielzahl von Personen des politischen Lebens in Berlin sowie diverse Medien versandt hatte, soll er die Senatssprecherin laut Anklage verhöhnt und beleidigt haben. Zudem habe er ehrverletzende Behauptungen aufgestellt, deren inhaltliche Richtigkeit der Angeklagte nicht habe belegen können.

So behauptete Lehmann, Süder hätte in ihrem Lebenslauf Führungspositionen, die keine waren, und Qualifikationen, die sie gar nicht hat, angegeben. Vor allem aber soll die in der DDR geborene Sünder möglicherweise eine Stasi-Vergangenheit verheimlicht haben.