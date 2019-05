Das Land Brandenburg hat einen Grenzwert für Sulfat in der Spree festgesetzt, um sauberes Trinkwasser in Frankfut (Oder) und Teilen Südberlins zu gewährleisten. Wie das Umweltministerium am Mittwoch mitteilte, darf der Wert von 280 Milligramm Sulfat je Liter Spreewasser an 37 Tagen im Jahr nicht überschritten werden. Andernfalls müsse der Sulfatgehalt minimiert werden, etwa durch das Zulassen von Wasser aus anderen Gebieten.