Die bisherige Abteilungsleiterin im Justizministerium Susanne Hoffmann wird neue Generalstaatssekretärin in Brandenburg. Nach rbb-Informationen hat die rot-rote Landesregierung in Potsdam die Personalie bestätigt. Im Justizministerium hatte Hoffmann die Fachaufsicht über alle Staatsanwaltschaften.

Der Beschluss sei in dieser Woche erfolgt, teilte das Justizministerium in Potsdam am Freitag dem rbb auf Anfrage mit. Damit tritt die 59-jährige am 17. Juni ihr Amt in Brandenburg/Havel an.