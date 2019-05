Damit widerspricht Schubert dem Koalitionspartner SPD. Deren Fraktionschef Raed Saleh hatte sich am Freitag im rbb mit Verweis auf die Wohnungsnot dafür ausgesprochen, die Ränder des Feldes zu bebauen. Durch eine Volksbefragung des Abgeordnetenhauses könnte das sogenannte Tempelhofgesetz geändert werden, erklärte Saleh. "Eine zweite Frage neu zu stellen, ist legitim". Dafür werde sich die SPD in der nächsten Legislaturperiode einsetzen.

Um gegen die Wohnungsnot in Berlin vorzugehen, strebt die Linke hingegen an, große Wohnungskonzerne gegen Entschädigung zu enteignen. Die Kampagne "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" sei ein Türöffner, um das Profitstreben großer Wohnungsunternehmen in Frage zu stellen, so Schubert.



Zudem ziele die Politik der Linken darauf ab, die Bestandsmieten zu deckeln und tendenziell zu senken, weil immer mehr Menschen ihre Miete nicht mehr bezahlen könnten. Für Menschen, die umziehen müssen oder neu nach Berlin kommen, müssten außerdem bezahlbare neue Wohnungen gebaut werden.