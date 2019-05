Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) sieht trotz großen Drucks auf dem Wohnungsmarkt keinen Anlass, das Tempelhofer Feld zu bebauen. "Da bin ich ganz klar", sagte die Linken-Politikerin. "Erstens gilt das Tempelhof-Gesetz, was eine Bebauung ausschließt", sagte sie am Sonntag auf dem Parteitag der Linken. Zweitens gelte es das Ensemble aus Flughafengebäude und Feld zu erhalten.

Seit einem Volksentscheid 2014 ist gesetzlich festgelegt, dass das Tempelhofer Feld nicht bebaut werden darf. In einer Umfrage von rbb-Abendschau und "Berliner Morgenpost" hatten sich allerdings kürzlich 59 Prozent der befragten Berlinerinnen und Berliner für Wohnungsbauten am Rand der Grünfläche ausgesprochen.

Vonseiten der SPD kamen bereits in den vergangenen Monaten Vorstöße, eine Bebauung neu anzugehen. Im März schlug Iris Spranger, Sprecherin für Bauen, Wohnen, Mieten der Sozialdemokkraten im Berliner Abgeordnetenhaus im Gespräch mit rbb|24 vor, die Südseite nahe der Autobahn zu bebauen. "Da kann man überlegen, ob man so einen Riegel macht, mit Gewerbe davor und dahinter dann Wohnungen setzt", sagte sie.

In Reaktion auf das neue Umfrage-Ergebnis brachte am Wochenende SPD-Fraktionvorsitzende Raed Saleh erneut eine "behutsame Randbebauung" ins Gespräch - und eine zweite Volksbefragung. "Eine zweite Frage neu zu stellen, ist legitim", sagte Saleh. Dafür werde sich die SPD in der nächsten Legislaturperiode einsetzen. Grüne und Linke lehnen dagegen eine Bebauung, auch in Teilen, ab.