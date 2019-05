Neou Dienstag, 07.05.2019 | 17:30 Uhr

Die Idioten sammeln sich hier nicht wegen der Symbolkraft Berlins, sondern weil sie hier ungestört und ungestraft, lediglich beobachtet vom VS, machen können was sie wollen.

Die Senatspolitik der "Kopf in den Sand" - Strategie ist das, was sie hier vorfinden und es ihnen so gemütlich macht.

Die paar Razzien sind doch nur Opium fürs Volk.