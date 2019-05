Mehrere Experten sehen Nachbesserungsbedarf beim neuen Brandenburger Verfassungsschutzgesetz. Bei einer Anhörung im Innenausschuss des Landtags am Montag mahnte etwa die Landesdatenschutzbeauftragte, Dagmar Hartge, die Belange des Datenschutzes besser zu beachten.

Hartge rät unter anderem, auf eine Reglung zu verzichten, die das Auswerten privater Videoaufnahmen von öffentlichen Bereichen erlauben würde. Auch kritisierte sie, dass der Verfassungsschutz Betroffene nur über eine Observation sowie das Abhören und Aufzeichnen außerhalb von Wohnungen informieren, wenn dies länger als eine Woche oder über 14 Tage in einem Monat dauert.

Der CDU-Geheimdienstexperte Clemens Binninger lobte zwar, der Gesetzentwurf gehe in die richtige Richtung. Es blieben aber "ein paar Mängel und Lücken". So würden technische Aufklärungsmöglichkeiten nur in Teilen genutzt. Er riet auch dazu, der Opposition im Kontrollgremium des Brandenburger Landtags mehr Rechte einzuräumen

Der Freiburger Rechtswissenschaftler Benjamin Rusteberg sieht ein "sehr, sehr weites Ermessen der Verfassungsschutzbehörde", welche Informationen sie weitergeben könne. Er forderte klare Regelungen, wann es die Pflicht zur Übermittlung von Daten geben soll.

Der Innenausschuss will über den Gesetzentwurf in einem Monat abschließend beraten. Der Landtag soll noch vor der Sommerpause über die Neuregelung entscheiden. Mit ihr soll unter anderem die Anwerbung von V-Leuten stärker reglementiert und die parlamentarische Kontrolle verbessert werden. Das Gesetz ist innerhalb der rot-roten Koalition umstritten.