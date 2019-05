In Berlin wird wieder darüber diskutiert, ob Autofahrer für Fahrten in die Innenstadt bezahlen sollen. Bei einer Veranstaltung der Zeitung " Berliner Morgenpost " am Mittwochabend brachte Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos für die Grünen) ein Modell für eine solche Abgabe ins Gespräch.

Henner Schmidt, Sprecher der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, sprach in diesem Zusammenhang in einer Pressemitteilung vom Freitag von einem "Zwangs-BVG-Ticket für Autofahrer in Berlin". Diese Idee Günthers zeige die Konzeptlosigkeit des Senats. Eine solche Abgabe belaste Pendler und Bewohner der Außenbezirke, die oft nicht aufs Auto verzichten könnten. Schmidt forderte stattdessen verbesserte Angebote wie beispielsweise Park und Ride am Stadtrand, um Pendler zum Umstieg zu bewegen.

Der AfD-Verkehrsexperte Frank Scholtysek sprach von einem BVG-Zwanksticket. Das sei rechtlch nicht haltbar und werde die erste Klage nicht überstehen. Die Pläne Günthers offenbarten einmal mehr den pathologischen Autohass der Grünen, so Scholtysek.

Auch die CDU kritisierte den Vorstoß Günthers scharf und sprach von "Zwangsbeglückung".

Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Verkehrsverwaltung, der Abgeordnetenhausfraktionen und von Verbänden berät seit einiger Zeit darüber, wie Staus und Luftverschmutzung in der Stadt reduziert werden können. Ein Thema dabei ist auch eine City-Maut, die es in anderen europäischen Großstädten bereits gibt. Günther hatte erst im April gesagt, "über kurz oder "lang werde man in Berlin über eine solche Abgabe diskutieren müssen.