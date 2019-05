Ein härteres Vorgehen gegen Falschparker - das fordern mehrere Verkehrsverbände. Es müsse Schluss sein mit Autos, die auf Radwegen, in zweiter Reihe, auf der Busspur oder auf Kreuzungen parkten.

Vorbilder London und New York

So sollten die Strafgelder jetzt und auch künfig generell auf mindestens 100 Euro angehoben werden. Zusätzlich sei ein Punkt in Flensburg nötig, um Falschparker zur Raison zu bringen, forderte am Freitag ein Bündnis, zu dem unter anderem der Fußgängerverband FUSS, der Verkehrsclub Deutschland und der Bundesverband Carsharing gehören.