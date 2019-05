Bild: Presse NPD Brandenburg | Collage: rbb24

Nach Plakataktion in Storkow - Evangelische Kirche und NPD streiten über Luther-Plakate

08.05.19 | 19:35 Uhr

"Richtigstellung" oder "Schmiererei"? In Storkow streiten sich NPD und eine Pfarrerin über ein Plakat mit Luther-Konterfei - und über eine Aufschrift. Inzwischen hat sich auch die evangelische Kirche eingeschaltet.

Der NPD-Landesverband Brandenburg hat nach eigenen Angaben Strafanzeige gegen eine Storkower Gemeindepfarrerin gestellt, weil diese ein Wahlplakat mit einem schwarzen Stift "beschmiert" habe. Laut einer Mitteilung fordert die Partei von der Theologin eine "strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung", also eine rechtlich verbindliche Zusicherung, dies nicht noch einmal zu tun.

Zur Begründung hieß es von der NPD am Dienstag, Zeugen hätten beobachtet, wie die Theologin ein Wahlplakat mit den Worten "Garantiert nicht" und "Buuuh" beschrieb. Die Pfarrerin teilte rbb|24 am Mittwoch in Reaktion auf die Vorwürfe mit, dass sie das betreffende "Plakat vor dem Gemeindehaus und zugleich vor der evangelischen Kita nicht zerstört, sondern lediglich richtig gestellt" habe. Das Plakat zeigt den Reformator Martin Luther und trägt die Aufschrift "Ich würde NPD wählen. Ich könnte nicht anders".

Landeskirche rät, "mit dem Wort zu reagieren"

Die Pfarrerin erklärt ihre "Richtigstellung" - wie sie das Beschreiben des Plakats nennt - damit, dass die NPD eine Partei sei, die "menschenverachtend - und damit Christus verachtend – agiert" und die mit diesem Plakat Luther und damit "einen großen Theologen missbraucht": "Die Positionen der NPD stimmen mit der Bibel nicht überein, noch mit der Gnade und Liebe Gottes, die für Luther das A und O seiner reformatorischen Erkenntnis darstellten." Unterstützung bekam die Pfarrerin von der Evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Der Pressesprecher der Landeskirche, Hagen Pietzcker, teilte am Mittwoch mit, bei diesem und anderen Plakaten handele es sich nicht um "Wahlplakate, da nicht zu einer bestimmten Wahl aufgerufen wird und diese Plakate auch unabhängig von anstehenden Wahlen gehängt werden", sondern "um reine Parteipropaganda". Die NPD hänge solche Plakate "bevorzugt in unmittelbarer Nähe von Kirchen oder kirchennahen Einrichtungen auf".



Pietzcker fügte allerdings auch hinzu: "Die EKBO bittet ihre Pfarrerinnen und Pfarrer, sich hier nicht zu unüberlegtem Handeln provozieren zu lassen, sondern mit dem Wort zu reagieren. Das hätte sich die EKBO bei allem Verständnis für die Verärgerung der Pfarrerin auch in Storkow gewünscht."

NPD fordert ein "deutliches Urteil" von der Staatsanwaltschaft

Pfarrerin Judith Kierschke räumt in ihrer Stellungnahme ein: "Die Form, in der ich meine Verärgerung ausgedrückt habe war falsch. In Zukunft werde ich andere kreative Wege finden." Sie begründet allerdings auch ihre Verärgerung: "Die Positionen der NPD stimmen mit der Bibel nicht überein, weder mit dem Gebot 'Den Fremdling sollt ihr nicht bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland' noch mit der Gnade und Liebe Gottes, die für Luther das A und O seiner reformatorischen Erkenntnis darstellten." Die NPD nannte die Theologin hingegen am Dienstag eine "junge Pfarrerin", in die der "Teufel gefahren" sei. Eine weitere theologische Auseinandersetzung lieferte die Partei nicht, bezeichnete das Beschreiben des Plakats aber als Beleg für die "Verrohung der politischen Auseinandersetzung in Deutschland" und forderte von "Staatsanwaltschaft und Gericht" ein "deutliches Urteil".



Landeskirche spricht von Lutherbildnis-Missbrauch

Die Landeskirche (EKBO) allerdings wirft der NPD einen Missbrauch des Luther-Bildnisses auf dem Plakat vor und kündigte an: "Die EKBO steht in Kontakt mit der Stiftung Luthergedenkstätten, der Eigentümerin des Gemäldes, das hier missbraucht wird." Gemeinsam prüfe man rechtliche Schritte gegen diese "ungenehmigte Nutzung für rechtsextremistische und nationalistische Zwecke".

Wahlplakate beschäftigen oft die Gerichte

Für das Werben der Parteien im Wahlkampf gibt im öffentlichen Raum keine grundsätzlichen Einschränkungen. Hier gilt das Grund­ge­setz, das das Recht auf freie Meinungsäußerung garantiert. Allerdings dürfen die Plakate keine verfas­sungs­feind­lichen Aufschriften tragen, also etwa volks­ver­hetzede Inhalte. An öffent­lichen Gebäuden wie Verwaltungen, Gerichten, oder Rathäusern gilt das Neutralitätsgebot des Staates, dort soll nicht plakatiert werden. Das Übermalen oder Abreißen von Wahlplakaten gilt strafrechtlich als Sachbeschädigung und wird verfolgt. Immer wieder aber streiten Privatpersonen oder etwa öffentliche Verwaltungen mit Parteien über die Schriftzüge und Bilder auf den Plakaten. Dabei geht es oft darum, dass die Parteien etwas zitieren oder zeigen, das aber die Kläger für sich beanspruchen. So klagte etwa Borussia Dortmund vor einigen Jahren erfolgreich gegen die Partei "Die Rechte", die in den Farben Schwarz-Gelb warb und laut Urteil so eine Nähe zum BVB herstellte.