"Walk of Care" in Berlin

Die Teilnehmer des dritten "Walk of Care" haben am Sonntag in Berlin menschenwürdige Pflegebedingungen gefordert. Mehrere Hundert Auszubildende und vor allem junge Pflegekräfte nahmen den Internationalen Tag der Pflege zum Anlass, um gegen schlechte Arbeitsbedingungen und für mehr Personal zu protestieren.

"Es sind politische Aspekte. Zeitmangel, Personalmangel - dieser entsteht durch das Gehalt. Pflegeberufe werden nun mal nicht so gut bezahlt. Die Politik könnte da gehaltstechnisch ein bisschen nach oben gehen", sagte der Berliner Krankenpfleger und Rapper Dustin Struwe vor der Demo im Interview mit Radioeins.

Nach einer Kundgebung im Invalidenpark in Mitte zogen die Demonstranten am Gesundheitsministerium vorbei durch die Innenstadt bis zur Berliner Gesundheitsverwaltung in Kreuzberg. Der Walk of Care fand auch in einigen anderen deutschen Städten statt.