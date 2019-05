Beim Wechsel auf die weiterführende Schule dürfen Berliner Kinder drei Wunschschulen angeben. Gehen diese Wünsche aber nicht in Erfüllung, kann sich der Schulwechsel für die Familien zu einer Achterbahnfahrt entwickeln. Von Kirsten Buchmann

Im Februar bewerben sich die Berliner Kinder für eine weiterführende Schule. Die Oberschulplätze werden dabei nicht beispielsweise nach Einzugsbieten verteilt; stattdessen melden die Familien ihr Kind an der Wunschschule an und können außerdem einen Zweit- und Drittwunsch äußern.

Wenn die Berliner Sechstklässler im Mai Post bekommen, liegen bei vielen schon die Nerven blank: Seit Februar warten sie auf den Bescheid, an welcher Oberschule sie aufgenommen worden sind.

Interview | Mutter zu Schulwechsel in Berlin

Wenn die Schulen mehr Anmeldungen als freie Plätze in ihren Klassen haben, wird allerdings nicht jedes Kind berücksichtigt. Stattdessen wird nach Aufnahmekriterien ausgewählt: Für einen Großteil der Plätze spielt der Notendurchschnitt eine Rolle. 30 Prozent der Plätze werden außerdem nach einem Losverfahren vergeben und zehn Prozent gehen an Härtefälle oder Geschwisterkinder.

Für die Kinder, die an keiner ihrer drei Wunschschulen aufgenommen und von ihren Eltern nicht woanders angemeldet worden sind, sucht das Schulamt einen Platz an einer Oberschule. Diese Schule kann irgendwo im Berliner Stadtgebiet liegen, was für die Schüler dann teils lange Wege bedeuten kann.