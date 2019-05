rbb/Helena Daehler Audio: rbb88,8 | 23.05.2019 | Helena Daehler | Bild: rbb/Helena Daehler

Dreimal so viel Miete für Wohnung in Friedrichshain - "Ich gehe hier nicht raus - auch aus Prinzip"

1.408 Euro Kaltmiete soll Niklas zahlen, wenn seine Zweizimmerwohnung in Friedrichshain modernisiert ist. Niklas glaubt: Er soll ausziehen, damit die Wohnung verkauft werden kann. Helena Daehler recherchiert den Fall und stellt fest: Ganz unrecht hat er wohl nicht.

Von 458 Euro auf 1.408 Euro soll die Miete in der Lenbachstraße 7 steigen - so steht es in der Modernisierungsankündigung, die die Mieter Ende letzten Jahres im Briefkasten fanden. Unter ihnen ist Niklas, 30 Jahre alt, Schauspieler und Barkeeper. Er ist der Erste in meinem persönlichen Umfeld, der den Berliner Mieteralbtraum erlebt.

Niklas will bleiben - auch aus Prinzip

Die Lenbach 7 – wie sie von den Mietern genannt wird – in Friedrichshain, ist ein klassischer Altbau mit hellgrauer Fassade. Nichts Prunkvolles. Die vielen Fenster ohne Gardinen lassen auch tagsüber erkennen: Hier wohnen nicht mehr viele, von 16 Mietparteien sind schon elf ausgezogen. Einige der Wohnungen stehen schon seit Jahren leer. Am Haus hängen zwei Transparente, bemalte weiße Bettlaken: "Ohne Moos nix los" - "Unsere Miete - eure Rendite". Niklas wohnt hier noch. Und er will bleiben - auch aus Prinzip. Er wohnt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im ersten Stock. Die weißen Wände, das dunkle Parkett, das kleine Bad - mir scheint, die Wohnung ist eigentlich ganz gut in Schuss. In der etwas engen Küche stehen Waschmaschine, Geschirrspüler und Kühlschrank, alles ein wenig zusammengesucht - wie in so vielen Berliner Küchen.

Kaltmiete steigt von 458 auf 1.408 Euro

Auf einem kleinen Holztisch stehen Bier und Chips. Daneben liegt ein dicker blauer Ordner: die Korrespondenz mit der Hausverwaltung. "Das Erste, was ich dachte, war: Ist doch klar, die Modernisierung ist nur ein Vorwand", sagt Niklas. "Der Mieter muss tausend Euro mehr Miete bezahlen, kann sich das nicht leisten, zieht aus, die Wohnung wird verkauft". Wenn Niklas vom Briefwechsel mit der Hausverwaltung oder den Gesprächen mit Anwälten erzählt, klingt das nach einer Mischung aus Resignation und Galgenhumor. Er zeigt mir die lange Liste der Modernisierungsankündigung und lacht leise. "Wir sollen einen Kokosboden kriegen im Treppenhaus, völliger Quatsch. Den Lift werden wir ja auch nie benutzen, der hält das erste Mal ein halbes Stockwerk über uns." Unter der Liste steht es dann nochmal zusammengefasst: Hiermit erhöht sich Ihre Kaltmiete von 458 Euro um voraussichtlich 950,75 Euro auf insgesamt 1.408,75 Euro.

Fortis Group gibt erstmal kein Interview

Hinter der Modernisierungsankündigung samt extremer Mietsteigerung an der Lenbachstraße 7 steckt die Berliner Immobilienagentur Fortis Group. Mit dem gleichen Prinzip geht Fortis auch in der Samariterstraße 8, der Rigaerstraße 35 und der Maximilianstraße 46 vor. Die Wohnungen in der Maximilianstraße in Pankow werden bereits über die Webseite maximilian46.de verkauft. Während meiner Recherche finde ich heraus, dass Fortis die Domain lenbach7.de bereits reserviert hat. Ich frage Fortis mehrfach für ein Interview an, alle Anfragen laufen ins Leere. Einmal wird ein Interviewtermin verschoben und findet schlussendlich gar nicht statt.

Dann probiere ich es halt als Kaufinteressentin

Die Einzigen, mit denen Fortis scheinbar spricht, sind Kaufinteressenten. Also werde ich kurzerhand zu einer solchen. Dabei wird mich ein Bekannter unterstützen, der Erfahrung hat mit Immobilienfirmen und sich vor zehn Jahren selbst eine Eigentumswohnung gekauft hat. Wir vereinbaren einen Termin bei Fortis zur Wohnungsbesichtigung in der Maximilianstraße 46. Uns wird angeboten, dass wir eine Zwei-Zimmer-Wohnung auch mit einer anderen Wohnung zusammenlegen könnten, da sei aber noch ein Mieter drin. Das sei noch etwas schwierig. Während er uns die Wohnung und das Haus zeigt, spricht der Verkäufer sehr frei darüber, wie Fortis vorgeht. Das Haus in der Maximilianstraße sei vor zwei Jahren bereits saniert worden und eigentlich in einem sehr guten Zustand. Fortis würde jetzt aber noch Balkone anbringen, das Dachgeschoss ausbauen, den Eingangsbereich und den Innenhof neu gestalten.

Für 80.000 Euro rausgekauft

Im Vorderhaus gäbe es noch eine Vier-Zimmer-Wohnung, in der aber ein Mieter drin sei, der nicht raus wolle. 20.000, 30.000 hätte man ihm schon angeboten. Er wisse auch von einem Fall, da hätte Fortis einer Mieterin sogar 80.000 Euro für 80 Quadratmeter gezahlt - damit sie auszieht. Gegen Ende der Besichtigung spricht der Fortis-Mitarbeiter davon, dass er bald noch mehr Wohnungen anbieten könne. In vier bis fünf Monaten würden neue Wohnungen frei in Friedrichshain. In der Samariter und der Lenbachstraße. In dem Haus, in dem Niklas wohnt.

Fortis will "alles im Guten mit den Mietern regeln"

Mit diesen neuen Informationen frage ich Fortis noch einmal für ein Interview an. Dieses Mal klappt es. Ich konfrontiere Fortis-Geschäftsführer Mark Heydenreich damit, dass die Wohnungen in der Lenbachstraße, in der noch Mieter sind, bereits Kaufinteressenten angeboten werden. "Das können wir nicht bestätigen", heißt es. "Wir wollen erst eine endgültige und für alle Seiten zufriedenstellende Lösung, uns ist sehr daran gelegen, alles im Guten mit den Mietern zu regeln." Weiter betont Heydenreich, dass die Mieterhöhung nach der Modernisierung wohl doch nicht so hoch ausfallen wird.

Modernisierungsankündigung kurz vor Jahreswechsel

Was Fortis macht, kann man moralisch bedenklich finden. Illegal ist es aber nicht. Die Modernisierungskosten auf Mieter umwälzen, das ist erlaubt. Bis letztes Jahr waren es elf Prozent. Seit dem 1. Januar sind es noch acht Prozent. Die Modernisierungsankündigung für die Lenbachstraße ist am 28. Dezember in den Briefkästen der Mieter gelandet. Drei Tage vor Inkrafttreten der Gesetzesänderung. Niklas und den anderen verbleibenden Mietern in der Lenbachstraße 7 wurden mittlerweile Einzelgespräche angeboten. Für Niklas steht aber fest, dass er sich nicht "rauskaufen" lassen möchte: "Selbst wenn man 50.000 Euro bekommen würde, um hier auszuziehen, säße man ja immer noch auf der Straße, weil es keine Wohnungen in Berlin gibt. Ich gehe hier nicht raus - auch aus Prinzip". Sendung: rbb88,8, 23.05.2019