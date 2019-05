Was jetzt noch obendrauf komme, würde zum Beispiel für bessere Musikanlagen und für die Afterparty verwendet werden. Dafür laufe ein Antrag beim Musicboard, eine Einrichtung des Senats, die Popmusik in Berlin fördert.

Auch Crowdfunding habe zum Erhalt der Demo beigetragen. So seien 19.000 Euro an gespendetem Geld über verschiedene Plattform hereingekommen, 10.000 Euro mehr als vergangenes Jahr. Damit seien die Grundkosten gedeckt, also die GEMA-Gebühren und die Versicherung.

Der "Zug der Liebe" war im Jahr 2015 als Antwort auf Rechtspopulismus und die Pegida-Bewegung gegründet worden. Der Name ist eine Anlehnung an die damalige Loveparade.

Die politische Tanzveranstaltung starte nun am 24. August am Schlesischen Busch in Treptow-Köpenick. Mit 15-20 Wagen rechnen die Organisatoren.



Nach dem Wunsch der Veranstalter soll die Demoroute durch die Heinrich-Heine-Straße gehen, vorbei an der Clubcommission, hinüber zum Alexanderplatz und hinunter die Karl-Marx-Allee - mit dem Osthafen als Ziel.

Von der Polizei genehmigt ist die Route allerdings noch nicht.

Auf das Motto "30 Jahre Mauerfall" seien die Veranstalter gekommen, weil in Köpfen der Menschen immer noch Mauern existieren würden. Die wolle man abbauen. Als Ostkinder hätten sich die drei Gründer des "Zugs der Liebe", Jens Schwan, Martin Hüttmann und Felix Hartmann, leicht auf das Motto geeinigt. "Das Problem ist, dass sich der Osten zurückentwickelt, es zu weiterer Trennung zwischen Ost und West kommt und die Politpropaganda groß ist", so Schwan.

Mit dem historischen Motto sei die Demo weiterhin gegen Rechts.