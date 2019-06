So bremst Berlin mit absurden Auflagen Investitionen aus

Drei-Viertel der Berliner Unternehmen beteiligen sich nicht mehr an öffentlichen Ausschreibungen. Das liegt auch an einer Flut von Auflagen im Vergabegesetz. Wie absurd diese Vorgaben teilweise sind, zeigen Recherchen von "Kontraste". Von Benjamin Eyssel

Von den Baufirmen wird beispielsweise verlangt, dass sie bei Ausschreibungen einen "Frauenförderplan" vorlegen. Realitätfern, findet Dieter Mießen vom Bauunternehmen Frisch und Faust: "Zur Beachtung der Frauenrichtlinie können wir eine Baustellenkolonne, die aus Männern besteht, nicht durch Frauen ersetzen. Die Frauen stehen dem Markt nicht zur Verfügung in der Menge, in der Anzahl."

Überall in Berlin gibt es großen Sanierungsbedarf – von Schulen bis Straßen. Doch die Ausschreibungspraxis der Stadt bringe Firmen an ihre Grenzen, beklagt Dieter Mießen vom Bauunternehmen Frisch und Faust – die Auflagen bedeuteten viel Aufwand und eine immense Bürokratie. Zumal er den Sinn vieler Auflagen nicht erkennen kann: "Uns erschließt sich das nicht, dass wir hundert verschiedene - oder teilweise 120 verschiedene sogenannte Vorbemerkungen lesen und beachten müssen, von denen viele mit der eigentlichen Bauausführung nichts zu tun haben", sagt Mießen dem ARD-Magazin Kontraste.

Die Kritik an der Berliner Vergabepraxis nimmt zu. Henrik Vagt von der Industrie- und Handelskammer Berlin warnt im Interview davor, dass immer mehr Unternehmen öffentliche Aufträge ablehnen. Eine Befragung der Unternehmen habe ergeben: Fast drei Viertel der Befragten beteilige sich gar nicht mehr an öffentlichen Ausschreibungen.

"Das liegt zum Teil an Kriterien, die in Berlin besonders gestellt werden, es liegt aber auch daran, dass wir über 1.000 Vergabestellen in der ganzen Stadt haben, die öffentliche Aufträge vergeben, die wiederum mit unterschiedlicher Kompetenz unterwegs sind, mit unterschiedlichen Anforderungen umgehen“, erläutert Vagt.

Viele Unternehmen kritisieren zudem, dass der Berliner Senat in den Ausschreibungen auch auf einen höheren Mindestlohn besteht als das benachbarte Brandenburg. In Berlin beträgt er 11,30 Euro pro Stunde, in Brandenburg 10,50 Euro.