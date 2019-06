Mühli Kreuzberg Donnerstag, 06.06.2019 | 18:01 Uhr

Was da gerade mit dem Holzmarkt passiert, das ist ein absolutes Desaster und ein Offenbarungseid für eine offene Stadt! Man muss da Gelände nicht so lieben, wie das viele tun, aber niemand kann in Abrede stellen, dass dort ein guter Gegenentwurf gegen die Investoren-Wüste entlang der Spree gelebt wird. Offener Zuggang zur Spree, lebendig Atmosphäre und eine offene Stadt. Warum nun gerade hier ein bunter Traum von einer grünen Verwaltung zerstört werden soll, ist absolut nicht zu verstehen. 21 Uhr? In Berlin?

Ich finde den Kampf für Mieter, die Gefechte mit z.B. Gröner, die Baustadtrat Schmidt gerade führt, absolut respektabel. Aber sein kleingeistiges Verhalten gegenüber dem Holzmarkt ist inakzeptabel und unterstützt in abstruser Weise die gesamte Problematik (eigentlich von Rechts), der kulturellen Freiheit der Stadt am Zeug zu flicken.

Wenn noch irgendwas normal läuft in dieser Stadt, dann muß die Politik dem Holzmarkt unverzüglich beistehen gegen einen wildgewordenen Stadtrat!