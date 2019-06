Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 05.06.2019 | 09:01 Uhr

Wer die Stadt in erster Linie nicht im Sinne ihrer Urbanität, sondern in erster Linie als technische Verkehrsmaschinerie begreift, wie der ADAC, wird mit den gegenwärtigen Umbauten selbstverständlich nie etwas anfangen können. Der wird jedes alteingeschliffenes Verhalten als sachliche Notwendigkeit begreifen, dass es ja nicht anders ginge.



In der Tat braucht Berlin vor allem mehr Schienenwege. Innerhalb der Stadt sind alle wesentlichen Verbindungen per U- un d S-Bahn abgedeckt, was fehlt, ist auf 60 % des innerstädtischen Berliner Territoriums der Neubau eines attraktiven ebenerdigen Schienenverkehrssystems mit kurzen Zuwegen.



Schienen und Oberleitung sind Gewähr für die Dauerpräsenz des öff. Nahverkehrs im Straßenraum. Damit kann der Dauerpräsenz des Autos etwas entgegengesetzt werden. Alles, was weit über den Köpfen und weit unterhalb der Schuhsohlen stattfindet, kann dazu nur Ergänzung sein.