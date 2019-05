Bild: imago/Simone Kuhlmey

Zeichen gegen "antisemitische Hetze" - Bündnis will gegen Al-Kuds-Marsch in Berlin demonstrieren

31.05.19 | 14:53 Uhr

Der Iran ruft jedes Jahr am Al-Kuds-Tag zur Eroberung Jerusalems auf. Auch in Berlin ist am Samstag wieder eine anti-israelische Kundgebung in der City-West geplant. Ein breites Bündnis will sich dagegen stellen.

Ein breites Bündnis aus Parteien, Gruppen und Initiativen will am Samstagnachmittag gegen die anti-israelische Al-Kuds-Kundgebung in Berlin auf die Straße gehen. Unterstützt wird die Demonstration gegen Al-Kuds von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Berlin und Brandenburg, dem Jüdischen Forum, der Kurdischen Gemeinde, dem Lesben- und Schwulenverband, dem American Jewish Committee Berlin, dem Antisemitismus-Beauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, und den meisten im Berliner Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien. Das Motto der Gegendemonstration am Kurfürstendamm lautet: "Kein Islamismus und Antisemitismus in Berlin - Gegen den Kuds-Marsch." Die Veranstalter hoffen auf 800 Teilnehmer.



Demo und Gegendemos ziehen durch City-West

Der Al-Kuds-Tag selbst startet auf dem Adenauerplatz in Charlottenburg. Die 2.000 angemeldeten Teilnehmer ziehen von 14 bis 18:30 vom Adenauerplatz über Kurfürstendamm und Tauentzienstraße zum Wittenbergplatz. Nach Angaben der Innenverwaltung wurden dieselben Auflagen erteilt wie 2018. Demnach ist das Verbrennen von Objekten oder Fahnen verboten, genau wie das Skandieren von israelfeindlichen Parolen oder solchen, mit denen die Hisbollah unterstützt wird. Am Al-Kuds-Tag, der am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan liegt, ruft der Iran jedes Jahr zur Eroberung Jerusalems auf. Hintergrund ist die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel während des Sechstagekrieges 1967. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem. Die erste Gegendemonstration gegen den Al-Kuds-Tag wird gegen 17 Uhr am Kurfürstendamm enden - zu diesem Zeitpunkt sollten die Teilnehmer des Al-Kuds-Tages den Ku'damm schon passiert haben und in Richtung Wittenbergplatz unterwegs sein. Die größte Gegenkundgebung wird um 15.30 Uhr am George-Grosz-Platz stattfinden.



"Dieser Marsch ist ein Marsch des Hasses"

Das Bündnis, das gegen die Kundgebung demonstrieren will, hatte vorab mitgeteilt, beim Al-Kuds-Tag gehe es um antisemitische Hetze. "Dieser Marsch ist ein Marsch des Hasses, der die falsche und widerrechtliche Forderung erhebt, Jerusalem dürfe nur den Muslimen gehören", hieß es von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Berlin und Brandenburg. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, kritisierte, dass bei der islamistischen und antisemitischen Propaganda-Veranstaltung für eine Eroberung Jerusalems und die Vernichtung Israels demonstriert werde. "Uns ist es unverständlich, dass diese Demo Jahr für Jahr genehmigt wird", Schuster. Auch Lorenz Korgel, Berliner Ansprechpartner für Antisemitismus, sagte in einer Pressemitteilung am Freitag, antisemitische Botschaften und Hass auf Israel seien in den vergangenen Jahren immer wieder Bestandteil des Al-Kuds-Marsches gewesen. Gerade die aktuellen Vorfälle zeigten erneut, "wir brauchen deutliche Zeichen der Solidarität". Er freute sich, so Korgel weiter, wenn sich viele dem Gegenprotest anschließen würden.



Geisel spricht von hohen Verbotshürden

Im vergangenen Jahr hatten 1.600 Menschen am Al-Kuds-Marsch teilgenommen. Sie forderten ein eigenständiges Palästina und griffen Israel in Sprechchören an. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte die Demonstration 2018 scharf kritisiert und es bedauert, dass sie sich nicht verbieten lasse. Der Aufmarsch der radikalen Muslime sei zwar "unerträglich" und reize die Grenzen der Versammlungsfreiheit aus. Ein Verbot unterliege aber hohen Hürden. Die Polizei hatte Fahnen mit Bezug zur Terrororganisation Hisbollah beschlagnahmt und Sprechchöre mit dem Inhalt "Israel Kindermörder" dokumentiert. Auch ein Hitler-Gruß war gezeigt worden.

Sendung: Inforadio, 01.06.2019, 10:00 Uhr