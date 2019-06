Wer gesund ist, kann arbeiten. Was aber passiert bei Krankheit oder Behinderung? Psychisch Kranke oder Menschen mit Behinderung haben ein höheres Armutsrisiko als andere. In offiziellen Statistiken zum Thema Armut wird dieser Zusammenhang jedoch bisher kaum berücksichtigt.

Wie schnell man durch Krankheit ans Existenzminimum kommt, hat Mario Döhler* am eigenen Leib erfahren. Der 40-Jährige lebt in einer beschaulichen Erdgeschosswohnung in Berlin-Lichtenberg. Früher hat er als Metallarbeiter an Maschinen gestanden. Dass sich dadurch eine Knochenentzündung in seinen Füßen ausbreiten konnte, hat er zu spät bemerkt. Die Folgen: irreparabel. Zwei Zehen mussten amputiert werden und das Stehen ging nicht mehr. Einen mehrstündigen Job ausüben? Unmöglich. Nach dem Krankengeld und der Aussicht, dass sich an der gesundheitlichen Situation nichts mehr verbessern würde, bekommt er nun 752,27 Euro Erwerbsunfähigkeitsrente.