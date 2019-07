Bild: Tobias Hausdorf

Armut in Berlin - Wie an der Gleimstraße soziale Welten aufeinander prallen

16.07.19 | 06:19 Uhr

Zwischen Prenzlauer Berg und Gesundbrunnen verläuft eine unsichtbare Mauer. Wo einst Beton Menschen an der Gleimstraße voneinander trennte, bildet das Wohlstandsgefälle eine neue, soziale Barriere. Warum ist das so? Von Tobias Hausdorf und Tomke Giedigkeit

Per Spix tritt vor seine Haustür im Gesundbrunnen und geht die 500 Meter durch den Gleimtunnel in Richtung Prenzlauer Berg. Ein Montag, Abendsonne. Der 27-Jährige will noch etwas trinken, danach im Mauerpark entspannen. "Meine Freizeit verbringe ich oft im Prenzlberg", sagt Spix, der bei Brot für die Welt arbeitet. Kneipen, Restaurants, Läden: Es gibt ein großes Angebot. Anders als in seinem Wohnbezirk ein paar hundert Meter weiter.

Seit zweieinhalb Monaten wohnt er an der Westseite der Gleimstraße, im Gesundbrunnen. "Wer auf der Kante wohnt, hat den Vorteil der relativ geringen Mieten", sagt Per Spix, roter Bart, ganz in schwarz gekleidet. Er sieht die soziale Grenze zwischen den Viertel: "Es ist ein ganz anderes Publikum im Brunnenkiez als im Prenzlauer Berg." Migrantisch geprägte Familien auf der einen, wohlhabende AkademikerInnen auf der anderen Seite.

Per Spix wohnt an der Gleimstraße – im Teil, der zum Wedding gehört Bild: Tobias Hausdorf

Die Gleimstraße: Während sich der zum Prenzlauer Berg gehörende Ostteil zum hippen Viertel mit teuren Kinderwägen und Burgerläden entwickelte, ist im Brunnenviertel am Westende der Straße davon wenig zu spüren. Eine Straße, 1,33 Kilometer, zwei Welten.

Per Spix: "Ich wohne im Brunnenviertel, aber mein Geld gebe ich im Prenzlauer Berg aus."

Es staubt in der Mittagshitze, ein Betonmischer lärmt. Am Ostende der Gleimstraße im Prenzlauer Berg arbeiten Handwerker an einer weiteren Fassadensanierung eines Altbaus. Im Westen der Straße, der zum Brunnenviertel gehört, stehen zweckmäßige Häuser, die mit Mitteln des Marshall-Plans errichtet wurden. Dazwischen der Gleimtunnel. "Die soziale Grenze in der Gleimstraße ist immer noch da", sagen Dunja Berndt und Holger Eckert vom Nachbarschaftsverein Brunnenviertel e.V. und bestätigen die Beobachtung von Per Spix. Mit ihrem Verein und verschiedenen Projekten wollen sie helfen, dass die Menschen an der Gleimstraße zusammenkommen – und die soziale Mauer abbauen. Zum Beispiel indem sie gemeinsam in der Gleimoase gärtnern.

Was Discounter und Schulen über die Kieze aussagen

Die soziale Grenze zwischen den Bezirken zeigt sich auch am Beispiel von Grundschulen und Einkaufsmärkten in der Nähe der Gleimstraße. Wenn man betrachtet, wie viele Kinder aus verschiedenen Kulturen gemeinsam im Klassenzimmer lernen, wird der Unterschied besonders deutlich.

Zur Schule lieber in den Prenzlauer Berg?

Manche Eltern aus dem Brunnenviertel versuchen ihre Kinder auf die nahen Schulen im Prenzlauer Berg zu schicken, da sie sich dort eine höhere Qualität erhoffen, sagt Dunja Berndt. Das trage zwar zu einer stärkeren sozialen Durchmischung der Nachbarschaft bei - allerdings nur in eine Richtung. Denn Kinder aus dem Prenzlauer Berg gehen in der Regel nur dort zur Schule - und nicht im Wedding.

Links: Insgesamt 497 SchülerInnen besuchen die Thomas-Mann-Grundschule an der Greifenhagener Straße im Prenzlauer Berg. Über 85 Prozent sprechen Deutsch als Muttersprache. Rechts: An der Heinrich-Seidel-Grundschule an der Ramlerstraße im Brunnenviertel lernen 549 SchülerInnen gemeinsam. Von nur fünf Prozent ist die Herkunftssprache Deutsch.

Luftlinie liegen die beiden Grundschulen nur 1,4 Kilometer auseinander. Doch die Multikulturalität in den Klassenzimmern unterscheidet sich stark. Während an der Heinrich-Seidel-Grundschule 95 Prozent der SchülerInnen eine nichtdeutsche Herkunftssprache sprechen, sind es an der Thomas-Mann-Grundschule im Prenzlauer Berg nur 12,1 Prozent. 22,4 Prozent der SchülerInnen, die an der Grundschule im Brunnenviertel lernen, haben einen ausländischen Pass. An der Thomas-Mann-Grundschule im Prenzlauer Berg ist der Anteil mit 8,5 Prozent weniger als halb so groß. Auch das Wohlstandsgefälle zwischen dem Brunnenviertel und dem Prenzlauer Berg zeigt sich anhand der Grundschulen: Weil viele der Eltern von Kindern der Heinrich-Seidel-Grundschule sich die Zuzahlungen zu den Büchern und Lernmaterialien ihrer Kinder nicht leisten können, sind sie vom Lehrmittelzuschuss befreit. Eine finanzielle Belastung für die Schulen. Deswegen bekommt die Heinrich-Seidel-Schule einen Förderzuschuss von 80.000 Euro pro Jahr. In der Elternschaft der Thomas-Mann-Grundschule können mehr Eltern den Lehrmittelzuschuss für ihre Kinder an die Schule bezahlen. Sie braucht keine Förderung.

Händler passen Angebot an Kieze an

2657 Euro beträgt die durchschnittliche Kaufkraft je Haushalt im Postleitzahlbezirk 13355, Berlin-Wedding. Ebenfalls an der Gleimstraße, im benachbarten Prenzlauer Berg (10437) liegt diese um 348 Euro höher, zeigt der Wohnmarktreport 2019 der Dienstleistungsunternehmen Berlin Hyp und CBRE. Die Haushalte im ehemaligen Westbezirk haben schlicht weniger Geld zur Verfügung.

"Das Angebot im Obi-Markt Berlin-Wedding ist deutlich abgespeckt", sagt Holger Eckart vom Brunnenviertelverein. Das habe ihm der Marktleiter erzählt. Es gebe vorwiegend billige Produkte. Hochpreisige Geräte, wie es sie in anderen Obi-Filialen gibt, seien in der Niederlassung im Wedding kaum verfügbar. Der Grund: Die Händler haben ihr Sortiment der Zahlungskraft des jeweiligen Kiezes angepasst.

Eine Angleichung gibt es dennoch

Die beiden Viertel, welche die Gleimstraße verbindet, nähern sich in einer Hinsicht an: Die Angebotsmieten steigen. Während diese im Prenzlauer Berg aber von 2016 zu 2018 um 16,3 Prozent zugelegt haben, stiegen sie auf der Wedding-Seite im selben Zeitraum viel stärker, um 22 Prozent. Eine Annäherung im negativen Sinne. Die Mieten im Prenzlauer Berg sind bereits auf einem höheren Niveau. Bei der nächsten Demonstration gegen Mietensteigerung wird Per Spix wieder dabei sein. Damit auch andere das Glück haben, das er hatte: Ein Bekannter sei ausgezogen, dessen Wohnung er übernehmen konnte. So ist er aus Zufall von einem anderen Kiez im Wedding ins Brunnenviertel gekommen. "Die niedrige Miete war ein Argument für mich umzuziehen", sagt Per Spix. Der Preis für die Zweizimmerwohnung sei vergleichbar mit dem für ein WG-Zimmer.

