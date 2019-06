Brandenburg will einen barrierefreien Einstieg an allen Bahnhöfen ermöglichen. Um das zu erreichen, hat das Land am Dienstag eine Bundesratsinitiative zur Anpassung von Bahnsteighöhen gestartet. Die vom Bund festgelegte Höhe für Bahnsteige beträgt 76 cm; Brandenburg fordert jetzt, dass neben dieser Einstieghöhe auch 55 cm hohe Bahnsteige erlaubt sein sollen.