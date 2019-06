Darf die Polizei bei Abschiebungen Flüchtlingsheime betreten und Menschen dort herausholen? Um diese Frage liefern sich zwei Berliner Senatoren seit Tagen einen heftigen Streit. Bis Ende der Woche werden entsprechende Einsätze in Berlin nicht mehr stattfinden.

Die Berliner Senatoren für Inneres, Andreas Geisel (SPD), und Soziales, Elke Breitenbach (Linke), liefern sich seit Tagen einen hefitgen Streit. Im Zentrum steht die Frage, ob Polizisten bei Abschiebungen Flüchtlingsheime betreten und Menschen dort herausholen dürfen. Mit ungewöhnlich scharfen Worten kritisierte Geisel nun die Sozialsenatorin.

"Leider scheiterte eine politische Lösung am Widerstand der für Flüchtlingsunterkünfte verantwortlichen Senatorin Elke Breitenbach", teilte Geisel am Montag mit. Der politische Streit würde so auf dem Rücken von Polizisten ausgetragen, sagte er im Innenausschuss. Fünf Polizisten seien bereits wegen Hausfriedensbruchs angezeigt worden.