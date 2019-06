Bild: dpa/Oleksiy Maksymenko

Staatsanwaltschaft und LKA ermitteln - Auch Politiker aus Berlin und Brandenburg bedroht

20.06.19 | 17:35 Uhr

Kurz nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erreichen Politiker und Institutionen eine Welle rechtsextremistischer Drohmails. Ermittler des Landeskriminalamtes prüfen jetzt Verbindungen zu weiteren neuen Drohschreiben.



Unbekannte haben an mehrere Berliner "Institutionen und Personen des öffentlichen Lebens" Drohmails geschickt. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt hervor. Die Schreiben sollen am Mittwoch eingegangen sein.

Derzeit werde geprüft, ob es einen Zusammenhang zu weiteren Drohschreiben gebe, die bundesweit verschickt wurden und offenbar einen rechtsextremen Hintergrund haben. Weitere Angaben wollten die Behörden aufgrund der laufenden Ermittlungen zunächst nicht machen.



Neue Drohung gegen Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker

Die neue Drohung gegen die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) werde in diesem Zusammenhang gesehen, hieß es in Ermittlerkreisen. Weitere Auskünfte könnten nicht erteilt werden, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) hatten weitere Politiker Morddrohungen erhalten; neben Reker auch Andreas Hollstein (CDU), der Bürgermeister von Altena (Nordrhein-Westfalen). Sowohl Reker als auch Hollstein waren in den vergangenen Jahren zum Ziel von Attentätern geworden.



Drei Morddrohungen gegen Frankfurts Oberbürgermeister schon 2018

Erst im April wurden Politiker und Funktionsträger in ganz Deutschland per E-Mail bedroht, unter den Betroffenen war auch Generalstaatsanwältin Margarete Koppers. In der E-Mail, über die das ARD-Politikmagazin Kontraste berichtet hatte, fordert eine angebliche Gruppe unter dem Namen "Staatsstreichorchester" 100 Millionen Euro in der Kryptowährung "Monero", andernfalls werde eine neue Terrorgruppe entstehen. "Wir werden alles daran setzen, dass es bald wieder Pogrome in diesem Land gibt und dass sich kein Jude, Moslem (…) oder auch linke Journalisten und Politiker sicher fühlen", heißt es in dem Schreiben.

René Wilke (Linke), der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), sieht sich bereits seit längerer Zeit mit Hassmails konfrontiert. Seit seinem Amtsantritt im Mai 2018 habe es drei Morddrohungen gegen ihn gegeben, sagte Wilke am Donnerstag dem rbb-Studio Frankfurt (Oder). Darunter ist kein aktueller Fall: Alle drei Morddrohungen seien im vergangenen Jahr eingegangen. Beleidigungen und Unflätigkeiten seien für den Frankfurter Oberbürgermeister tägliches Geschäft, so Wilke weiter.

Verfassungsschutz: "Haben keine Anhaltspunkte für konkrete Gefahr"

Der Oberbürgermeister von Cottbus, Holger Kelch (CDU), bekam Hassmails und Mordrohungen, als er nach einem Mord an einer Rentnerin durch einen Syrer aufrief, Ruhe zu bewahren. Daraufhin habe er innerhalb von Stunden über 500 Hassmails und drei Morddrohungen erhalten, sagte Kelch der dpa. Mit seiner Familie sei er tagelang unter Polizei-Beobachtung gestellt worden, hatte Kelch zunächst der "Bild"-Zeitung gesagt.



Der Brandenburger Verfassungsschutz sieht dennoch keine akute Gefahr für Politiker im Land. "Natürlich haben wir immer eine abstrakte Gefahr. (...) Das Problem als solches ist da", hatte der Leiter des Verfassungsschutzes, Frank Nürnberger, am Mittwoch gesagt. "Konkrete Gefahren, dafür haben wir derzeit keine Anhaltspunkte."

Präsident des Deutschen Städtetags fordert entschlossenere Strafverfolgung

Der Leipziger Oberbürgermeister und Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung (SPD), hat im ARD-Mittagsmagazin von einem flächendeckenden Problem gesprochen: "In ganz Deutschland beobachten wir, dass versucht wird Kommunalpolitiker und Politikerinnen, ehrenamtliche Kreisräte, Stadträte zu beeinflussen. Zu mobben, zu haten." Er selbst erstatte regelmäßig Anzeige, doch die Strafverfolgung solcher Bedrohungen sei ihm "zu lasch", so Jung im ARD-Mittagsmagazin. "Ich glaube, dass wir sehr konsequent das vorhandene Recht anwenden müssen und klar formulieren müssen. Vielleicht sogar einen Katalog entwickeln müssen, was geht, was geht nicht." Äußerungen gerade aus der rechten Szene seien strategisch gut durchdacht. Gewalttaten seien in jedem Fall inakzeptabel, so der Präsident des Deutschen Städtetages: „Der Überfall auf einen AfD-Politiker ist genauso zu verurteilen. Gewalt kann kein Mittel der Auseinandersetzung sein.“

Linksfraktionschef Udo Wolf: "Rechtsterrorismus wird weiter unterschätzt"

Außenminister Heiko Maas (SPD) rief am Donnerstag zu mehr Unterstützung für bedrohte Politiker in Städten und Gemeinden auf. "Umso widerwärtiger die Hetze, desto entschiedener müssen wir allen den Rücken stärken, die sich vor Ort engagieren", sagte Maas der Deutschen Presse-Agentur. Der Berliner SPD-Abgeordnete Tom Schreiber warnte davor, tägliche Bedrohungen und Gewalt als normal hinzunehmen. Es werde mehr Zivilcourage gebraucht, sagte Schreiber der dpa. "Das muss gestärkt und gefördert werden." Die Berliner Grünen-Landeschefin Nina Stahr sagte: "Die Angriffe auf Henriette Reker und Walter Lübcke zeigen, dass auf verbale Attacken auch physische Gewalt folgt."

Aus Sicht des Berliner Linksfraktionschefs Udo Wolf werde in Deutschland trotz NSU-Erfahrungen die Gefahr des Rechtsterrorismus nicht ernst genug genommen. "Was ich dramatisch finde ist, wie insbesondere die politische Mitte und die Mitte der Gesellschaft den Rechtsterrorismus weiterhin unterschätzt", sagte der Politiker.

Wolf bezweifelte, dass Sicherheitsbehörden aus Fehlern der Vergangenheit wirklich gelernt hätten. Im Fall der Terrorzelle "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) etwa war der rechtsextreme Hintergrund der Morde erst nach Jahren erkannt worden.



