Grünes Licht vom Kraftfahrtbundesamt - Der Berliner Roller-Koller beginnt

21.06.19 | 19:28 Uhr

Nun können sie losfahren: Mehrere E-Scooter-Anbieter haben eine allgemeine Betriebserlaubnis vom Kraftfahrtbundesamt bekommen. Schon ab Samstag werden sie mehrere tausend Roller in Berlin aufstellen - vor allem in Berlin-Mitte. Von Robin Avram

Bislang sind es nur ein paar hundert E-Scooter, die Anfang der Woche per Sonderzulassung Berlins Straßen eroberten. Doch schon in wenigen Tagen dürften nach rbb-Recherchen mehrere tausend Leih-Tretroller in Berlin unterwegs sein.

Das Kraftfahrtbundesamt hat den Scooter-Verleihern Tier, Voi und Circ am Freitag eine allgemeine Betriebserlaubnis erteilt. Das teilten die Anbieter rbb|24 übereinstimmend mit. Anfragen an die US-Giganten Lime und Bird, ob diese auch eine Betriebserlaubnis bekommen haben, blieben zunächst unbeantwortet.



Skandinavischer Anbieter startet mit kleiner Flotte

Der skandinavische Anbieter Voi hat bereits die ersten Flotten in Berlin und Potsdam aufgestellt. In der Voi-App waren am Freitagnachmittag rund 100 E-Scooter verfügbar, viele davon in Berlin-Mitte. "Wir verfolgen den skandinavischen Ansatz mit einer kleineren Flotte zu starten und bei Bedarf zu erhöhen, um nachhaltig zu wachsen", teilte Deutschland-Chef Claus Unterkirchner mit. Wie viele Scooter es werden sollen, will Voi nicht verraten. Circ hat nach eigenen Angaben am Freitag ebenfalls 100 elektrische Tretroller auf die Berliner Straßen gebracht - und will die Zahl in nächster Zeit "vorsichtig und veranwortungsvoll weiter erhöhen, angepasst an die Nachfrage der Stadt". Doch wenn es stimmt, was Mitbewerber Tier berichtet, planen sowohl Circ und Voi als auch Lime mittelfristig in Berlin mehrere tausend Scooter aufzustellen - pro Anbieter, wohlgemerkt.

Diese Anbieter wollen mit ihren Scootern Berlin erobern

Bild: rbb Tier Mobility , gegründet im Oktober 2018 in Berlin, will eine vierstellige Anzahl von E-Scootern in Berlin aufstellen. Die Firma sammelte bislang 32 Millionen Euro Risikokapital ein und ist in 20 europäischen Städten aktiv. Die Scooter kommen aus China, sollen "besondere Sicherheitsmerkmale" aufweisen und können auch über die Jelbi-App der BVG gebucht werden.



Bild: imago Circ wurde im November 2018 ebenfalls in Berlin gegründet und will "so schnell wie möglich" in der Hauptstadt an den Start gehen. Die Größe der Flotte soll nach einer Testphase an die Nachfrage angepasst werden. Die Roller seien die ersten, die speziell für gemeinsame Nutzung entwickelt wurden und langlebiger als die der Konkurrenz seien, heißt es. Das Start-up sammelte bislang 55 Millionen Euro Risikokapital ein, ist in acht Ländern aktiv und will "Europas Champion für verantwortungsvolle Mobilität" werden.

Bild: li.me/press Lime hat weltweit die größte Flotte an E-Scootern. Das Unternehmen wurde im Januar 2017 in den USA gegründet und ist dort mittlerweile in fast 100 Städten vertreten. In Berlin will man "so schnell wie möglich" starten und die Anzahl der E-Scooter auf ein Niveau bringen, "dass den Fahrern einen schnellen Zugang ermöglicht". Das neue Rollermodell sei der sicherste und fortschrittlichste geteilte Roller der Branche. Die Firma sammelte bislang rund 877 Millionen Euro Risikokapital ein. Außerhalb der USA bereits in 20 Ländern aktiv. Nun soll Deutschland "einer der größten Märkte weltweit" werden.



Bild: bird.co/press Bird ist der zweite E-Scooter-Gigant aus den USA und dort in fast 50 Städten aktiv. Nun möchte man auch Berlin erobern - wann und mit wievielen Scootern, will Bird auf Anfrage nicht verraten. Die Firma wurde im April 2017 gegründet, sammelte 850 Millionen Dollar Risikokapital ein und ist außerhalb der USA in neun weiteren Ländern aktiv.



Bild: voiscooters.com/de/media-kit Voi wurde im August 2018 in Schweden gegründet und will als größter Anbieter Europas schnell nach Berlin kommen. Man wolle zunächst mit einer kleineren Flotte starten und dann bei Bedarf erhöhen. Der Scooter Voiager 1 sei speziell für Deutschland entworfen worden. Das Unternehmen erhielt - Stand März - bislang 70 Millionen Euro Risikokapital, ist bislang in 18 europäischen Städten aktiv und will massiv expandieren. In Deutschland, Italien, Belgien und Polen will man jeden Monat tausende E-Scooter auf den Markt bringen.

Bild: dpa/Christian Charisius Hive, gegründet im Oktober 2018, ist eine Tochter von Mytaxi, die wiederum eine Tochter der Daimler AG ist. Die Startpläne für eine E-Scooter-Flotte in Berlin seien noch nicht abgeschlossen, die Vorbereitungen würden "noch ein paar Monate dauern". Hive ist derzeit ins sechs europäischen Städten aktiv.



Bild: e-floater.com/Martin Croce E-Floater wurde bereits im Jahr 2014 in Hamburg gegründet und seither in Hamburg und Signapur vertreten. Das Besondere: Die E-Scooter haben drei Räder und sollen dadurch ein stabileres Fahrgefühl vermitteln. Wann und mit wievielen E-Scootern das Unternehmen nach Berlin kommen will, stehe noch nicht fest, teilt das Unternehmen auf Nachfrage mit. Man sei noch auf der Suche nach einem lokalen Partner. e-floater kooperiert mir IBM und BASF.



Bild: bluscooter Blu-Scooters wurde in Großbritannien gegründet und kündigte im Februar auf Twitter an, nach Berlin kommen zu wollen. Nachfragen dazu ließ das Unternehmen unbeantwortet. Laut Homepage bereite man den Start in fünf Ländern vor. Presseöffentlich in Erscheinung getreten ist die Firma noch nicht. zurück zum Artikel | Sendung: Abendschau: 15.04.2019, 19:30 Uhr | weitere Bildergalerien

"Wir werden vorsichtiger sein und weniger Scooter auf die Straße stellen als unsere Mitbewerber", sagt Tier-Pressesprecher Bodo von Braunmühl rbb|24 auf Anfrage. Tier plant, in Berlin 1.000 E-Scooter in der Nacht zu Samstag aufzustellen - und zwar "an zentralen Knotenpunkten wie etwa S- und U-Bahnhöfen und anderen belebten Bereichen der Stadt". Tier ist der Berliner Lokalmatador, buchen kann man die Scooter daher auch über die neue Jelbi-App der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Mittelfristig will auch Tier seine Flotte "in enger Abstimmung mit der Stadt Berlin bedarfsgerecht ausbauen". Dass die Konkurrenten Lime, Voi und Circ größer planen - also mit mehreren tausend Scootern - wisse man aus Monitoring-Instrumenten, sagt Braunmühl: "Wir Verleiher wissen untereinander ziemlich gut Bescheid über die Pläne der anderen." Nur der US-Anbieter Bird ist bislang auch für Tier eine "Black Box". In der Bird-App wurden am Freitag bislang noch keine E-Scooter in Berlin angezeigt. Auf Twitter freut sich das Unternehmen dagegen schon auf Deutschland.



Überfüllung droht an Touri-Hotspots und in Szene-Kiezen

Mit Blick auf die Apps von Circ, Lime und Voi zeigt sich: Die Anbieter stellen ihre Scooter vor allem an Standorten auf, die bei Touristen (Brandenburger Tor, Alexanderplatz) und Hipstern (East Side Gallery, Mauerpark) beliebt sind. Vor allem dort und in den Szene-Kiezen droht ein Verdrängungswettbewerb - und damit Überfüllung. "Klar gibt es attraktive Plätze, aber wir als Branche wollen vermeiden, dass es zu voll und zu viel wird," sagt Tier-Pressesprecher Braunmühl dazu. Doch das scheint unrealistisch. Denn eine Studie über die Pariser E-Scooter-Nutzer hatte gezeigt, dass die Tretroller vor allem bei jungen Menschen und bei Touristen beliebt sind. Also ist es nur logisch, wenn alle Verleiher dahin gehen, wo sich ihre potentielle Kundschaft gern aufhält.

Eine Obergrenze gibt es nicht - bislang

Theoretisch können die Anbieter unbegrenzt viele Elektro-Tretroller in der Berliner City verteilen - genehmigen lassen müssen sie sich ihre Stückzahlen von der Stadt nicht. Der Senat schreibt bislang nur vor, dass die Scooter nicht auf dem Gehweg gefahren und nicht dort abgestellt werden dürfen, wo sie im Weg sind. Zudem dürfen die Anbieter nicht mehr als vier Scooter an einem Ort abstellen - theoretisch. Doch wie die Ordnungsämter das effektiv kontrollieren sollen, ist unklar. "Die Regelungen sind ein zahnloser Tiger, es gibt noch nicht einmal einen Gebührentatbestand", hatte der Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) am Dienstag im rbb kritisiert - und ein geregeltes Zulassungsverfahren sowie feste Abstellplätze für Leih-Scooter und Leih-Räder vom Senat gefordert. Doch die Verkehrsverwaltung will erst einmal abwarten, wie sich die Situation entwickelt - und dann gegebenfalls die Vorschriften nachschärfen.

In Paris lässt kaum ein Scooter-Nutzer sein Auto stehen

Die zuständige Senatorin Regine Günther (Grüne) sieht die E-Scooter als spannende Alternative zum Auto. So positionieren sich auch die Verleihfirmen. "Wir sind sehr glücklich, dass wir die Verkehrswende mitgestalten", teilte Tier mit. "Wir wollen es den Menschen noch einfach machen, auf das Auto zu verzichten", heißt es bei Voi.

Doch die Studie aus Paris zeigte: Nur die wenigsten Scooter-Nutzer lassen das Auto stehen. Die Nutzer wurden gefragt: Welches Verkehrsmittel hätten Sie genutzt, wenn Sie nicht den Scooter genommen hätten? Rund die Hälfte wäre sonst zu Fuß gegangen. Ein Drittel hätte Bus oder Metro genommen. Zehn Prozent wären mit dem Fahrrad gefahren.

Und nur acht Prozent antworteten, dass sie sonst Auto oder Taxi gefahren wären.