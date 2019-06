dpa Audio: Inforadio | 27.06.2019 | Kirsten Buchmann | Bild: dpa

Seenotrettung im Mittelmeer - Berlin will acht gerettete Flüchtlinge aufnehmen

27.06.19 | 15:31 Uhr

Der Berliner Innensenat will mit der Aufnahme von acht geretteten Flüchtlingen ein "deutliches Signal für Menschlichkeit" senden. Derweil versucht die "Sea Watch 3" seit zwei Wochen vergeblich 42 Menschen in Italien an Land zu bringen.



Der Berliner Senat wird acht Geflüchtete aus Nigeria und Ghana aufnehmen, die im April von dem deutschen Schiff "Alan Kurdi" aus Seenot gerettet wurden. Das teilte Innenstaatssekretär Torsten Akmann am Donnerstag mit. "Das Land Berlin zeigt seine Hilfsbereitschaft und sendet ein deutliches Signal für Mitmenschlichkeit", erklärte Akmann dazu. Die vier Frauen und vier Männer, die in Berlin nun regulär ihre Asylverfahren durchlaufen können, sind 18 bis 34 Jahre alt. Sie gehören zu einer Gruppe von 64 Geflüchteten, die Anfang April auf ihrer Flucht in Seenot geraten waren. Vor der libyschen Küste wurden sie von dem deutschen Schiff gerettet. Nachdem Deutschland, Frankreich, Portugal und Luxemburg erklärt hatten, sie aufzunehmen, durften sie und andere Gerettete in Malta an Land gehen. Insgesamt werden von Deutschland 25 der Geflüchteten aufgenommen.



Weitere Flüchtlinge warten auf der "Sea Watch 3"

Unklar hingegen, was aus den Geflüchteten an Bord der "Sea Watch 3" geschieht, die sich drei Kilometer vor der italienischen Küstenstadt Lampedusa auf dem Mittelmeer befindet. Die "Sea Watch" hatte am 12. Juni 52 Menschen aus Seenot gerettet, zehn von ihnen wurden von italienischen behörden aus medizinischen Gründen evakuiert.

Am Dienstag hatte die deutsche Flüchtlingsorganisation "Sea Watch" einen Eilantrag beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gestellt, um die 42 übrigen Menschen an Land bringen zu dürfen. Die Crew wollte dafür den Hafen der italienischen Küstenstadt Lampedusa ansteuern. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt. Die Kapitänin der "Sea Watch 3", Carola Rackete, hat darauf entschieden, trotzdem in italienische Hoheitsgewässer einzufahren - obwohl der Organisation dafür in Italien Strafen von bis zu 50.000 Euro drohen. Das Schiff wurde jetzt von der Küstenwache gestoppt.

Drei unbegleitete Minderjährige an Bord

Das Schiff liege jetzt drei Meilen vor dem Hafen und die Besatzung warte darauf, einlaufen zu können, sagte "Sea-Watch"-Pressesprecher Ruben Neugebauer am Donnerstag dem rbb. Die Situation an Bord habe sich nach zwei Wochen auf hoher See derart zugespitzt, dass der Kapitänin keine andere Möglichkeit geblieben sei, als den nächsten sicheren Hafen anzusteuern. Nach Auffassung der italienischen Regierung sollen die Geflüchteten nach Libyen gebracht werden. Neugebauer sagt, dass viele der Überlebenden in Libyen schwer gefoltert worden seien. "Diese Menschen werden als politische Geiseln genommen für dieses Gefeilsche in der europäischen Flüchtlingspolitik", so Neugebauer. Unter den 42 Geflüchteten an Bord der "Sea Watch 3" befänden sich drei unbegleitete Minderjährige, der jüngste zwölf Jahre alt.



