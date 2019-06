"Geisel fordert Kooperation der Bundesländer gegen Clans"

Reinie Brandenburg-Berlin Sonntag, 09.06.2019 | 11:09 Uhr

Immerhin hat Herr Senator Geisel den Ernst der Lage erkannt, was doch sehr positiv ist. Dieses Bewusstsein sollte bei den übrigen Mitgliedern des Berliner Senats dringend auch endlich mal reifen!

Die Bekämpfung dieser miesen und perfiden Kriminalität fordert immense Ressourcen und finanziellen Aufwand. Eine kaum zu ertragende Last für den ehrlichen Steuerzahler, vor allem auch den mit Migrationshintergrund.

Vielleicht sollten in der linken, so demonstrationsfreudigen Berliner Szene nun auch öffentliche Versammlungen gegen diese kriminellen Clans durchgeführt werden.