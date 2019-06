Kathedralen des Rechts wollen sie sein: die Gerichte und Strafverfolgungsbehörden in Deutschland. Doch werden wirklich alle Straftaten angemessen verfolgt? Opfer von mutmaßlichen Betrügern, wie zum Beispiel die Berlinerin Elke T., haben Zweifel daran.

Ein Gutachter hatte der Berlinerin damals bestätigt: Der Wert, den der Teppichreiniger für ihre Läufer genannt hatte, sei mehrfach überhöht gewesen - allein deswegen hatte sie aber über 20.000 Euro für Reinigung und Reparatur ausgegeben. Doch bislang hat Frau T. vom Gericht keine Rückmeldung bekommen - und fühlt sich betrogen: "Es ist so, dass ich das Gefühl habe, dass meine Klage nicht ernst genommen wird."

rbb exklusiv | Engässe in der Justiz

Was die Kundin als Betrug empfindet, muss aber im juristischen Sinne noch keiner sein. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat unter anderem zu beweisen, dass die mutmaßlichen Täter auch die Absicht hatten, zu betrügen – und sich nicht etwa nur selbst geirrt haben. Was ist also los im Fall von Elke T.?