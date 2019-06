"Fridays for Future" will auch in den Schulferien demonstrieren

Auch in den Ferien will "Fridays for Future" weitermachen. An diesem Freitag werde die Demo in Berlin aber kleiner ausfallen, sagte ein Sprecher. Grund ist die internationale "Fridays"-Demo in Aachen, an der auch zahlreiche Berliner Schüler teilnehmen wollen.