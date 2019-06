Mietendeckel in Berlin könnte verfassungswidrig sein

Der in Berlin geplante Mietendeckel ist nach Einschätzung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages rechtlich fragwürdig. "Nach wohl herrschender Meinung wurde das Zivilrecht durch den Bund bereits so umfassend geregelt, dass für landesrechtliche Regelungen auf diesem Gebiet kaum mehr Möglichkeiten bestehen", heißt es in dem Gutachten, dass der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. "Die Regelungen des Mietpreisrechts sind daher grundsätzlich als abschließend anzusehen." Über das Gutachten hatte zuvor die "Berliner Morgenpost" berichtet.