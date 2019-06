Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) beschäftigt eine Schmiererei an einer Baustellenplane in Berlin-Mitte den Staatsschutz. Unbekannte Täter beschrifteten die Plane mit den Worten "Lübcke hat bezahlt, Merkel noch nicht", wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Ein Zeuge rief deshalb am Donnerstagabend die Polizei zum Tatort in der Nähe der Museumsinsel.



Die Beamten entfernten den Schriftzug nach eigenen Angaben "nahezu gänzlich". Der Staatsschutz ermittelt den Angaben zufolge wegen Sachbeschädigung und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Auf Anfrage konnte die Polizeisprecherin zunächst nicht sagen, ob die Tat auch als Drohung gegen Merkel eingestuft wird.