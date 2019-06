dpa Audio: Abendschau | 20.06.2019 | Anne Helm (Linke) | Bild: dpa

Anne Helm aus Neukölln - Auch Berliner Linke wird regelmäßig bedroht

21.06.19 | 07:41 Uhr

Nach dem Mordfall Lübcke in Kassel wird immer deutlicher, dass Drohungen für viele Politiker zum Alltag gehören. Auch in Berlin werden Politiker verschiedener Parteien immer wieder bedroht. Zu ihnen gehört auch Anne Helm von den Linken in Neukölln.

Auch in Berlin werden Politiker immer wieder bedroht. So berichtete die Linken-Abgeordnete Anne Helm am Donnerstag im rbb von Morddrohungen per SMS und Social Media. "Es ist alles Mögliche: von ganz einfachen Beleidgungen über Vergewaltigungsfantasien, die teilweise sehr ausführlich sind, bis hin zu Morddrohungen", sagte Helm in der rbb-Abendschau. Manchmal beträfen die Drohungen auch ihr persönliches Umfeld.



Auf rechtsextremer "Feindesliste"

Helm, die auch als Synchronsprecherin und Musikerin arbeitet, sagte weiter: "Beispielsweise als ich mit meiner Band in einem Club gespielt habe, sind dem Club vorher Fotos von den Ermordeten im Bataclan übermittelt worden, kombiniert mit einer Drohung." Gemeint war der Terroranschlag auf die Pariser Konzerthalle Bataclan im November 2015. Wie man inzwischen weiß, steht Helm auf einer sogenannten Feindesliste von Rechtsextremen. Unter Polizeischutz steht die Linken-Politikerin dennoch nicht.

"Man erlebt die Tat immer wieder im Kopf"

Bei ihrem Parteikollegen Ferat Kocak blieb es nicht bei Drohungen: In der Nacht zum 1. Februar 2018 stand sein Auto in Flamen. Das Feuer drohte vom Carport auf das Haus seiner Eltern überzugreifen. Gerade noch rechtzeitig wachte Kocak auf und verhinderte mit einem Feuerlöscher eine Katastrophe. "Man hat die ganze Zeit mit der Angst zu kämpfen", sagte Kocak am Donnerstag der rbb-Abendschau. "Man erlebt die Tat immer wieder im Kopf und versucht, sich dadurch ein Stück weit zu schützen, indem man aufpasst und seinen Tag dieser Angst unterordnet." Ziel von Brandanschlägen wurde auch das Haus der linken Jugendorganisation "Die Falken" - dort brannte es in den letzten Jahren bereits zweimal. Unter den Mitarbeitern wird der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) immer wieder diskutiert. Auch Mirjam Blumenthal, die Fraktionschefin der SPD in Neukölln, erhält immer wieder Morddrohungen. Brandanschläge oder gar Morde zu sehen, mache ihr "eine wahnsinnige Wut", sagte Blumenthal der Abendschau. Sie fordert, solche Taten als Terror einzustufen und nachdrücklich zu ermitteln. Sie selbst steht inzwischen unter Polizeischutz.



Auch andere Politiker aus der Region sind betroffen

Auch andere Politiker aus Berlin und Brandenburg berichten von hasserfüllten E-Mails und offenen Drohungen. So bekam der Oberbürgermeister von Cottbus, Holger Kelch (CDU), Morddrohungen, als er nach einem Mord an einer Rentnerin durch einen Syrer aufrief, Ruhe zu bewahren. Innerhalb von Stunden habe er über 500 Hass-E-Mails und drei Morddrohungen erhalten, sagte Kelch der dpa. Mit seiner Familie sei er tagelang unter Polizei-Beobachtung gestellt worden. Nach dem Mord an Lübke hatten unter anderem die Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker, und der Bürgermeister von Altena, Andreas Hollstein (CDU), Morddrohungen erhalten. Beide sind bereits in den vergangenen Jahren angegriffen worden.

Sendung: Abendschau, 20.06.2019, 19.30 Uhr