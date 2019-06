Die Idee, in Berlin-Buch Wohnungen für gut 100.000 Menschen zu bauen, hat für jede Menge Gesprächsstoff gesorgt. Und für Fragen: Wer soll hier bauen? Für wen? Im rbb nannte einer der Initiatoren nun Details: An Konzerne richtet sich das Projekt eher nicht.

Das Vorhaben einer breit aufgestellten Initiative, im Ortsteil Buch ein neues Stadtquartier zu errichten, hat am Donnerstag zu einer neuen Debatte um die künftige Stadtentwicklung geführt. Planer, Architekten und Wohnungsbauexperten der "Initiativgruppe Bürgerstadt Buch" [externer Link] gehen davon aus, dass im Nordosten Berlins zehntausende Wohnungen entstehen könnten.

Initiative plant riesiges Stadtgebiet in Berlin-Buch

Auf den ehemaligen Rieselfeldern solle "eine Stadt mit 35.000 bis 40.000 Wohnungen und 100.000 Einwohnern auf einer Fläche von 1.000 Fußballfeldern" entstehen, sagte der Stadtsoziologe am Donnerstag dem rbb. In der Bürgerstadt sollen insbesondere Baugruppen, Genossenschaften und sozial orientierte Unternehmen einen Platz finden.

Winfried Hammann ist Vorstandsmitglied Bürgerstadt Aktiengesellschaft, die im Jahr 2000 gegründet wurde und schon einige ungewöhnliche Bau- und Wohnprojekte in der Stadt verwirklicht hat. Neue Quartiere in Buch könnten laut Hammann entlang einer Bahntrasse und der Bucher Straße errichtet werden.

Die Initiativgruppe Bürgerstadt Buch ist ein Projekt der Bürgerstadt Aktiengesellschaft. Sie arbeitet nach eigenen Angaben unabhängig und parteiübergreifend und steht in keinem Abhängigkeitsverhältnis zu Immobilienentwicklern.

Reine Wohngebiete, wie sie früher von Kombinaten oder Wohnungsbaugesellschaften errichtet wurden, zum Beispiel in Marzahn oder Hellersdorf, in der Gropiusstadt oder im Märkischen Viertel, seien dagegen nicht geplant, betonte Härtig in der rbb-Abendschau. Nach den Vorstellungen der Initiatoren könnten Bürger den neuen Stadtteil mit entwickeln. Eine "Stadt für Reiche" solle nicht entstehen.