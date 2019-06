In den Ferien wird an 232 Berliner Schulen gebaut

Die Berliner Bildungsverwaltung nutzt die Sommerferien, um Bauarbeiten an 232 Schulen durchzuführen. Das teilte die zuständige Senatorin Sandra Scheeres (SPD) am Donnerstag mit. "Mit der Berliner Schulbauoffensive haben sich Bezirke und Land das Ziel gesetzt, neue Schulplätze zu schaffen und den Sanierungsstau an den Schulen zu beseitigen", so Scheeres.

Die geplanten Maßnahmen umfassten die Sanierung von Dächern, Fassaden, Fenstern, Fußböden, Elektroanlagen, Turnhallen, Mensaräumen, Fachräumen, Aufzügen, Rettungswegen und des Brandschutzes sowie der Sanitär- und Heizungsanlagen, hieß es. Größere Baumaßnahmen könnten allerdings nicht innerhalb der Ferien abgeschlossen werden.