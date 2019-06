Mit Förderprogrammen will der Berliner Senat Hauseigentümer dazu bewegen, ihre Immobilien klimafreundlicher einzurichten. Bezuschusst wird nach einem Beschluss vom Dienstag der Austausch von Heizungsanlagen und die Begrünung von Dächern.



Beim Heizungsaustausch sei das Ziel, Ölheizungen durch klimafreundliche Techniken zu ersetzen, sagte Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos/für Grüne) am Dienstag zu einem Senatsbeschluss. Eigentümer sollen demnach von der Investitionsbank Berlin einen Zuschuss von bis zu 5.000 Euro erhalten, wenn sie in ihrem Haus eine neue Heizung einbauen. Damit solle eine "ungerechte Steuerpolitik des Bundes" ausgeglichen werden, sagte Günther. Denn bislang sei leichtes Heizöl steuerlich günstiger gestellt als Gas, obwohl Gas die bessere CO 2 -Bilanz habe.



Insgesamt gibt es in Berlin laut Senat rund 66.000 Ölheizungen. Sie haben zusammen einen Anteil von rund sieben Prozent an den gesamten Berliner CO 2 -Emmissionen. Das Förderprogramm hat einen Umfang von sechs Millionen Euro. Damit können bis zu 1.200 Heizungswechsel gefördert werden.